Dit wordt het modenieuws van week 3 - 2020

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 3. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 13 tot en met 19 januari.

Sunday School

Het beursseizoen trapt in januari af met Sunday School, de kindermodebeurs in Maarssen. De beurs organiseert inmiddels de vierde editie en is flink gegroeid sinds de oprichting. Steeds meer internationale kindermerken weten ook het evenement te vinden. FashionUnited is aanwezig en doet verslag.

Circular.fashion: Hoe dit Duitse bedrijf een circulaire mode industrie mogelijk maakt

Circulariteit is een van de buzzwords van de afgelopen jaren in de mode industrie. Er wordt veel over gesproken: de industrie moet van lineair naar circulair, maar hoe? Duits bedrijf Circular.fashion loopt voorop en leidt de weg door middel van innovatieve services. FashionUnited spreekt met mede-oprichter Ina Budde.

Milan Fashion Week en Berlin Fashion Week

Na London Fashion Week en Pitti Uomo is de aandacht verschoven naar Milaan en Berlijn. Dat betekent dat beide steden vijf dagen in het teken staan van mannenmode.

Paris Fashion Week Men

En zoals altijd is Parijs de afsluiter van de internationale modeweken. Deze week worden de nieuwe mannencollecties van woensdag tot en met maandag getoond. Modehuizen als Louis Vuitton, Off White, Raf Simons, Jacquemus en het Nederlandse duo Rushemy Botter en Lisi Herrebrugh van modemerk Botter showen de herfst/winter 2020/2021 collectie.

Trendstop

Trendstop brengt weer een nieuw trendrapport uit. Lees het woensdag.