Modemerk om in de gaten te houden: Botter van Rushemy Botter en Lisi Herrebrugh

Modemerk Botter maakt in januari 2020 het debuut op het officiële Paris Fashion Week schema . Achter het merk gaan ontwerpers én geliefden Lisi Herrebrugh en Rushemy Botter schuil. Binnen twee jaar zijn de designers gestegen naar de top van de modewereld. Voor wie Botter nog niet kent: Waarom het de moeite waard is om het merk en de ontwerpers in de gaten te houden.

Beelden: Catwalkpictures

De afstudeercollectie van Rushemy Botter trekt in zowel België als Nederland in 2017 alle aandacht naar zich toe. Later wordt bekend dat zijn vriendin Lisi Herrebrugh na haar afstuderen aan het AMFI in Amsterdam al hielp bij de collectie, zo onthult ze in een interview met ELLE Nederland in 2019. Herrebrugh studeerde in 2014 zelf cum laude af aan AMFI. De collectie ‘Fish or Fight’ is een clash van Rushemy’s Caraïbische roots en een Europese kledingstijl. Wat meteen opvalt zijn de details die verwijzen naar de impact die grote bedrijven hebben op het milieu en hoe moeilijk lokale vissers het krijgen. Denk bijvoorbeeld aan visnetten en grote opblaas dolfijnen vastgebonden op de hoofden van de modellen. In België kaapt Rushemy met zijn collectie vijf awards weg tijdens de Belgian Fashion Awards in 2017. Een paar maanden daarvoor tonen de ontwerpers de collectie op Amsterdam Fashion Week in het Transformatorhuis op het Westergasterrein. De genodigden raken niet uitgepraat over de collectie en Botter valt ook in Nederland in de smaak, zo is te merken na afloop van de show.

Een niet te verwaarlozen feit: Rushemy Botter staat nog voor zijn afstuderen al op New York Fashion Week. Hij wordt uitgenodigd door het Amerikaanse Vfiles en verschijnt in 2016 samen met vier andere beginnende ontwerpers tijdens het speciale event op NYFW. Botters werk valt in de smaak bij jury Naomi Campbell, Young Thug en Path McGrath. Met zijn collectie maakte hij ook daar een statement over actuele thema’s zoals terrorisme en racisme.

Botter: het merk van Nina Ricci creatief directeuren Rushemy Botter en Lisi Herrebrugh

Als zowel Rushemy Botter en Lisi Herrebrugh afgestudeerd zijn in 2017 neemt het merk Botter een vlucht. Het merk is finalist van de LVMH Prize 2018 , maar grijpt mis. Gelijktijdig is het ook voor een andere prijs genomineerd, die de ontwerpers wel in de wacht slepen. In april van 2018 valt het merk in de prijzen, namelijk tijdens het Hyères International Festival of Fashion and Photography . Het wint daar de hoofdprijs: Première Vision Grand Prize. Botter is de gekozen winnaar uit 300 aanmeldingen. Herrebrugh en Botter winnen een prijs van 15.000 euro en een extra geldprijs van 10.000 van Petit Bateau waarvoor ze ook een collectie mogen ontwerpen. Het duo wordt door de jury geroemd vanwege de collectie ‘die de effecten van consumptie op de aarde laat zien’.

Beeld: Nina Ricci AW19 / Catwalkpictures

Maanden na hun winst op Hyères worden Rushemy Botter en Lisi Herrebrugh aangekondigd als de nieuwe creatief directeuren van modehuis Nina Ricci. Botter en Herrebrugh worden door José Manuel Albesa, president van Nina Ricci moederbedrijf Puig, verwelkomd vanwege het hedendaagse rauwe randje dat ze bij het merk kunnen brengen. Het debuut als creatief directeuren in maart 2019 stelt dan ook niet teleur. Ondanks de torenhoge verwachtingen creëren Botter en Herrebrugh een ‘nieuwe ziel’ voor modehuis Nina Ricci. De collectie staat bol van tailored items in neutrale kleuren tot heldere kleuren. De silhouetten kennen een knipoog naar items uit het erfgoed van het Franse modemerk én naar de Caribische roots van het duo.

Ondertussen worden de items van Botter onder andere via luxe e-tailer Farfetch en Dover Street Market verkocht. Niet de minste retailers om als jong merk te liggen.

Beeld: International Woolmark Prize

Alsof de reis van de ontwerpers de afgelopen twee jaar nog niet genoeg memorabele momenten kende, wordt het duo eind 2019 ook nog genomineerd voor 2020 International Woolmark Prize . Botter en Herrebrugh zijn een van de tien finalisten van de internationale prijs. De ontwerpers moeten in februari 2020 een volledig traceerbare collectie van merino wol presenteren. Een maand eerder staan ze met de nieuwste collectie van Botter op Paris Fashion Week Men’s.

Botter en Herrebrugh hebben met het merk Botter vele hoogtepunten weten te bereiken binnen een korte tijd en sluiten het decennium dan ook af met goed nieuws. Het merk presenteert op 16 januari om 20:30 de nieuwste collectie en sluit de donderdag op het fashion week programma af. Botter deelt de showdag met niemand minder dan onder andere Givenchy, Issey Miyake, Louis Vuitton en Dries van Noten. Welke hoogtes Botter nog meer gaat bereiken is afwachten, maar dat het merk en de ontwerpers ons zal gaan verrassen, dat staat als een paal boven water.

Hoofdbeeld: Nina Ricci AW19, Catwalkpictures