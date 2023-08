Dit wordt het modenieuws van week 32 2023

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 32. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 7 tot en met 13 augustus.

Dit zijn de beste modesteden in Nederland buiten Amsterdam

Waar klopt het Nederlandse modehart? Is het in de hoofdstad Amsterdam of kan mode toch echt wel op nog veel meer plekken gevonden worden? FashionUnited haalt de focus van Amsterdam en kijkt naar andere steden die bijdragen aan de Nederlandse mode-industrie. U leest het deze week.

We zijn vijf jaar verder: Hoe AI en eco-waarden 8 by Yoox hebben gedefinieerd

In 2018 was het onderwerp kunstmatige intelligentie (AI) nog niet zo bekend bij creatieve industrieën zoals de modewereld. Yoox was echter een van de weinige bedrijven die zich voorbereidde op het betreden van deze onbekende wateren. Het was in deze periode dat de Italiaanse moderetailer zijn innovatieve modemerk 8 by Yoox lanceerde, dat het onbekende nam en in de naden ging zitten.

Fast forward naar vandaag, en de explosie van ChatGPT en andere AI-gestuurde platforms heeft een digitale revolutie ontketend en verschillende toepassingen van deze snel ontwikkelende technologie aan het licht gebracht. Het is toevallig ook het jaar waarin 8 by Yoox zijn vijfde verjaardag viert, een opmerkelijke mijlpaal in het verhaal van het merk en een mijlpaal waarin het kan terugkijken op de ontwikkelingen die het hebben helpen karakteriseren.

Vanaf het begin is 8 by Yoox geleid door de overkoepelende filosofieën van Yoox, zoals Valentina Visconti Prasca, Yoox' managing director, aan FashionUnited vertelde dat de klant altijd centraal heeft gestaan bij het bedrijf. Visconti voegde eraan toe: "8 by Yoox is de verwezenlijking van meer dan 20 jaar dialoog tussen ons en onze klanten."

Je moet er maar opkomen - Deel 2

Een gat in de markt, daar liggen kansen. De meeste bedrijven die starten zien zo’n spreekwoordelijk gat, ook de bedrijven die met kleine innovaties een groot verschil maken. Neem bijvoorbeeld kersvers merk Diversized. Het merk wil body positivity aanmoedigen door aanpasbare damesmode aan te bieden.

Benieuwd naar deel 1 van deze serie? Die leest u hier.

Item van de week: Het rugby shirt

Elke week licht FashionUnited een item uit in de serie ‘Item van de week’. Wat is het, waarom wil je het hebben en hoe style je het? Dit keer: het rugby shirt.