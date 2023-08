Je moet er maar opkomen: Sticky Socks bestrijdt afzakkende babysokjes

Een gat in de markt, daar liggen kansen. De meeste bedrijven die starten zien zo’n spreekwoordelijk gat, ook de bedrijven die met kleine innovaties een groot verschil maken. Neem bijvoorbeeld kersvers merk Sticky Socks. Het bedrijf gaat de strijd aan met afzakkende babysokjes.

Het merk is opgericht door Joran Middelberg en zijn vriendin Mariëlle de Goijer. Onderzoek voor het merk startte al in 2019, maar Sticky Socks is pas in maart 2023 officieel gelanceerd. Leuk weetje: Dochter Mitzy, inmiddels vier jaar oud, helpt geregeld bij het inpakken van de sokken.

Mariëlle de Goijer, Joran Middelberg en dochter Mitzy Middelberg. Credits: Sticky Socks

Hoe is het idee ontstaan?

Het is eigenlijk allemaal begonnen met de geboorte van de dochter van mijn vriendin en ik vier jaar geleden. We waren constant de sokken van onze dochter Mitzy kwijt. We hebben diverse merken getest die beweren dat hun babysokjes niet afzakken, maar zonder succes. Toen we in een kindermodewinkel vroegen of er sokjes waren die echt niet uit zouden gaan, zei de eigenaar dat het simpelweg niet bestond. En, zei de winkelier, als we de sokken zouden maken, moesten we met het product bij hen terugkomen.

We hebben vervolgens research gedaan en ook gekeken naar sneakersokken die een siliconen randje hebben om afzakken te voorkomen. Uiteindelijk hebben we toen een kindersokje en een flesje met siliconen gekocht om het zelf uit te proberen. We hebben een kleine strip in het sokje gezet. Met die sokken konden we onze dochter eigenlijk al aan de sokken over de vloer door de kamer trekken.

Uiteindelijk zijn we via een vriend met een eigen modezaak in contact gekomen met een sokkenproducent. Deze producent kon niet doen wat wij wilden, maar kende wel weer iemand anders in de branche. Zo zijn we bij een producent van én sneakersokken én babysokken terechtgekomen. Deze kon een kwartier voor ons vrij maken, maar riep uiteindelijk zijn collega erbij en toen zaten we er 2,5 uur. Die zag ook een gat in de markt.

Het silliconen golfje ter hoogte van de hiel in de sok. Credits: Sticky Socks

Sticky Socks heeft twee klein golfjes van siliconen ter hoogte van de hiel. Heeft deze vorm ook te maken met de werking van het sokje?

We hebben uiteindelijk zo’n twaalf prototypes gemaakt voordat we het perfecte sokje vonden. We wilden een kwalitatief hoog product van GOTS-gecertificeerd biokatoen. Het betekent ook dat we uitprobeerden hoe de siliconen strip geplaatst moet worden. Plaats je deze rondom de hele sok, dan beperkt het de rekbaarheid en krijg je een hele strakke sok. Een strip alleen op de hiel is al beter, maar de golfvorm zorgt ervoor dat de siliconen beter gerekt kan worden en het beter is voor het babyvoetje doordat het niks afknelt. De siliconen zijn tevens hypoallergeen en geschikt voor elk huidtype.

Het assortiment van Sticky Socks. Credits: Sticky Socks

Waar bestaat het assortiment nu uit?

We hebben nu zeven verschillende kleuren paren. We hebben basiskleuren die voor jongens en meisjes kunnen. Ook zijn we aan het kijken voor speciale uitvoeringen, maar dat zullen geen drukke prints worden. Wellicht een subtiele andere kleur. We zijn nu ook aan het kijken welke kleuren goed lopen en ontwikkelen zo verder. Alle namen van de kleuren eindigen op een Y. Dat is bewust gedaan. Een verwijzing naar de naam ‘Sticky Socks’. Dus de grijze kleur is bijvoorbeeld Mousy, wit is Cloudy en de felroze kleur is vernoemd naar onze dochter Mitzy.

Wat zijn de verkooppunten van Sticky Socks?

We verkopen nu voornamelijk via onze website en hebben twee externe verkooppunten. Het is wel de wens om ook in andere winkels te liggen, dus we zijn in gesprek met een aantal partijen. Voor nu bedienen we Nederland en België, maar binnen twee jaar willen we wel verder Europa in.

Mitzy helpt bij het inpakken van bestellingen. Credits: Sticky Socks

Dit is de eerste aflevering van de artikelserie 'Je moet er maar opkomen' van FashionUnited. Houd de website de komende weken in de gaten voor de volgende afleveringen.