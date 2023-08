Dit wordt het modenieuws van week 33 2023

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 33. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 14 tot en met 20 augustus.

Onbekend maakt onbemind: De Steek brengt vakmanschap van kleding maken terug

Door het fast fashion model hechten we minder waarde aan kleding. Want, hoe wordt een broek, jas of rok eigenlijk gemaakt? Kleding maken werd vroeger van generatie op generatie doorgegeven. Maar, sinds vrouwen vanaf de jaren ‘80 steeds vaker begonnen te werken, verdween het vakmanschap naar de achtergrond. Volgens Natalie de Koning is het tijd om dat vakmanschap terug tot leven te brengen. In 2019 wordt De Steek geboren, een plek waar iedereen naai-, handwerk-, en repareertechnieken kan leren. Daarnaast heeft het een kleine winkel waar duurzame stoffen en fournituren te koop zijn. FashionUnited gaat bij haar langs.

Een bezoek aan Deense modebeurs CIFF

Dit beursseizoen gingen voormalige concurrenten CIFF en Revolver voor het eerst samen. De Deense beurzen vonden afgelopen week plaats in het Bella Center in Kopenhagen. FashionUnited bracht een bezoek en doet verslag. U leest het verslag deze week bij ons op de website.

Je moet er maar opkomen: Fossy Fashion maakt het aankleden van baby’s en peuters makkelijker

Een gat in de markt, daar liggen kansen. De meeste bedrijven die starten zien zo’n spreekwoordelijk gat, ook de bedrijven die met kleine innovaties een groot verschil maken. Neem bijvoorbeeld kersvers merk Fossy Fashion. Het bedrijf helpt ouders, opa’s en oma’s en babysitters om kleine kinderen makkelijker in hun jasje te krijgen.

Item van de week: De oversized hoodie

Elke week licht FashionUnited een item uit in de serie ‘Item van de week’. Wat is het, waarom wil je het hebben en hoe style je het? Dit keer: de oversized hoodie.