Dit wordt het modenieuws van week 36

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 36. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 5 tot en met 11 september.

Amsterdam Fashion Week: Terugblik

Wat waren de meest spraakmakende shows tijdens Amsterdam Fashion Week ? FashionUnited deelt deze week een samenvatting van de meest bijzondere shows met bijbehorende beelden. Houd de website in de gaten voor updates.

CEO interview met Evelyne Brekelmans van Dante6

Nederlands modemerk Dante6 bestaat inmiddels al ruim 12,5 jaar. Hoe waren de afgelopen jaren, waar is het merk trots op en vooral: Hoe ziet de toekomst eruit voor het merk?

Asantii: het eerste pan-Afrikaanse prêt-à-porter-merk

Het modemerk Asantii verenigt vijftien ontwerpers van het Afrikaanse continent - Democratische Republiek Congo, Rwanda, Kenia, Senegal, Tanzania, Ghana, Marokko, Ivoorkust, Zuid-Afrika, Angola, Ethiopië - en lanceert zijn eerste prêt-à-portercollectie. Houd de website in de gaten voor een artikel.

Berlin Fashion Week

FashionUnited is deze week in Berlijn voor de modeweek in de Duitse hoofdstad. Houd de website in de gaten voor highlights.

New York Fashion Week

New York week gaat vanaf 9 september van start. Houd de website in de gaten voor updates.

Item van de week: de leren look

Deze week in FashionUnited's serie 'Item van de Week' behandelen we de leren look: wat het is, waarom je het wil hebben en hoe je het moet stylen.