Dit wordt het modenieuws van week 40

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 40. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 3 tot en met 9 oktober.

Denim Report 2022: Stylight inzichten onder de loep genomen

Het online zoekplatform Stylight heeft de gewone spijkerbroek onder de loep genomen en in een rapport onderzocht welke trends in 2022 relevant zullen worden. Hoe verschillen de voorkeuren van Gen Z en Millennials bijvoorbeeld op het gebied van denim? Houd de website in de gaten voor een artikel.

CEO-interview met Mark Hommelberg van Garcia

Het van oorsprong Italiaanse merk Garcia blaast dit jaar vijftig kaarsjes uit. Tijd om weer in gesprek te gaan met CEO Mark Hommelberg over de geschiedenis van het merk maar ook vooral de toekomst.

Perspreview heropening Modemuseum Antwerpen

Donderdag 6 oktober wordt het najaarsprogramma van het vernieuwde MoMu voorgesteld aan de pers. De pers krijgt een preview te zien van de ‘Mirror Mirror- Mode & de psyche' tentoonstelling met Elisa De Wyngaert en de 'Exploding Fashion: van 2D tot 3D tot 3D-animatie' tentoonstellingmet Romy Cockx. FashionUnited is aanwezig om verslag te doen. Houd de website in de gaten voor een artikel. Op uitnodiging.

Fashion For Good perspreview tentoonstelling Knowing Cotton Otherwise

In de tentoonstelling ‘Knowing Cotton Otherwise ’ wordt katoen bekeken vanuit verschillende invalshoeken - onder andere door de ogen van kunstenaars en uitvinders. De rol van katoen in de wereldgeschiedenis wordt geanalyseerd, net als de impact van katoen op mens en planeet. FashionUnited is aanwezig om verslag te doen. Op uitnodiging.

Item van de week: het cowboy shirt

Deze week in FashionUnited's serie 'Item van de Week' behandelen we het cowboy shirt: wat het is, waarom je het wil hebben en hoe je het moet stylen.