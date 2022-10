Dit wordt het modenieuws van week 41

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 41. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 10 tot en met 16 oktober.

Made in Europe: Oostenrijks sportmerk Löffler over lokaal produceren

Terwijl veel kledingmerken nu hun productie terug naar Europa willen halen, heeft Löffler hier altijd geproduceerd. Het Oostenrijkse sportkledingmerk heeft zojuist zijn eigen nieuwe productiefaciliteit in Bulgarije opgezet met ongeveer 100 werknemers. FashionUnited bezoekt hen en mag ook een paar ongemakkelijke vragen stellen.

FashionUnited introduceert serie 'Duurzaamheid verduidelijkt'

In deze reeks nemen we je mee in de wondere wereld van de milieuwetenschap aan de hand van expert Jasmien Wynants. In elk artikel wordt een belangrijk thema gerelateerd aan ‘duurzaamheid’ toegelicht. We zoomen uit naar het grotere plaatje om daarna meer in detail te kijken hoe deze complexe begrippen gelinkt zijn aan de mode-industrie. In deze bijdrage hebben we het over global warming..

Wat is de toekomst van online shoppen?

Snapchat organiseert op dinsdag 11 oktober een ‘AR Fashion en Beauty experience’, waarbij wordt onderzocht wat de toekomst is van online shoppen. FashionUnited is aanwezig om verslag te doen. Op uitnodiging.

Dutch Sustainable Fashion Week 2022

Het grootste Nederlandse duurzame mode-evenement is terug voor de negende editie en staat dit jaar in het teken van fast fashion en de grote hoeveelheid textielafval die hiermee gepaard gaat. Dit jaar is er voor de eerste keer een Sustainable Fashion Experience Center in de Kalverstraat in Amsterdam.

Perspreview ‘Screenwear - Digital Fashion tentoonstelling

Vanaf 15 oktober is in de tentoonstelling 'Screenwear – Exploring Digital Fashion' te zien in het Design Museum in Den Bosch. Hier worden de nieuwste generatie modeontwerpers in de schijnwerpers gezet en krijgen bezoekers antwoord op hun vragen over digitale mode. Wat betekenen de huidige ontwikkelingen op het gebied van digitale mode bijvoorbeeld voor de mode-industrie? FashionUnited is uitgenodigd voor de perspreview. Houd de website in de gaten voor een artikel.

Item van de week: het gehaakte item

Deze week in FashionUnited's serie 'Item van de Week' behandelen we het gehaakte item: wat het is, waarom je het wil hebben en hoe je het moet stylen.