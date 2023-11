Dit wordt het modenieuws van week 47 2023

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 47. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 20 november tot en met 26 november.

Digitaal mode-erfgoed komt op snelheid: ‘een wens vanuit de museale sector’

Na een periode van hoopvolle, maar ook speculatieve gesprekken over digitale mode ontstaat er behoefte aan concrete antwoorden. Wat kunnen we binnenkort doen in de fygitale wereld, het speelvlak tussen digitaal en het echte leven, om de industrie vooruit te brengen. Een opvallend snelle reactie komt uit de cultuursector: digitale mode biedt mogelijkheden om erfgoed beter te bewaren, bestuderen en te presenteren aan publiek.

Mare di Moda: Komt er een einde aan de hausse in badmode?

Mare di Moda, een beurs voor stretchstoffen en -kleding, keerde begin november voor de 21e keer terug naar Cannes. De schilderachtige achtergrond van de Franse Rivièra kon de veelbesproken problemen van de industrie op de beurs - van overstocks tot stijgende grondstofprijzen - niet helemaal goedmaken, maar het uitzicht op de Franse Rivièra, het extreem zachte weer voor november en de palmbomen die wapperden in de wind voor het filmpaleis dat voor het evenement was omgebouwd, bepaalden al de stemming voor het zomerseizoen, waar de beurs zich op richtte.

Black Friday

Op 24 november is het weer Black Friday - het kortingsevent dat is overgevlogen vanuit de Verenigde Staten. Naar verwachting zullen ook dit jaar Nederlandse en Belgische consumenten op zoek gaan naar kortingen. Hoe druk het in de (digitale) winkelstraten wordt, blijft nog afwachten.

Item van de week: De boekentas

Elke week licht FashionUnited een item uit in de serie ‘Item van de week’. Wat is het, waarom wil je het hebben en hoe style je het? Dit keer: de boekentas