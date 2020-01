Dit wordt het modenieuws van week 5 - 2020

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 5. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 27 januari tot en met 2 februari.

Modefabriek

De eerste dag van modevakbeurs Modefabriek zit erop. Houd de FashionUnited website in de gaten voor meer reportages over de beurs.

Microsoft-CEO verzoekt retailers mee te doen in ‘technologie-intens tijdperk’

“Wat ik altijd aan retailers vertel, is dat je niet cool kunt zijn als je profiteert van andermans technologie,” zei Satya Nadella tijdens de National Retail Federations 2020 Voice conferentie . “Je moet zelf cool zijn. Je moet trots zijn op de digitale mogelijkheden die je zelf hebt gebouwd. Ons doel is om retailers in staat te stellen mee te doen in het technologisch intensief tijdperk. Het gaat erom retailers te helpen om onafhankelijk met IT om te gaan - dat is onze missie,” concludeerde de Microsoft-CEO. Lees deze week het hele artikel.

Imane Ayissi: "Africa is no longer excluded from international fashion"

Imane Ayissi, een multidisciplinaire kunstenaar geïnspireerd door dans en mode als levenswijze, heeft vorige week als gastpresentator deelgenomen aan de haute couture week in Parijs. De ontwerper dringt aan op het gebruik van Afrikaanse biologische materialen en technieken in zijn collectie, evenals op duurzame productie. FashionUnited sprak met Ayissi over haute couture, cultuur en toekomstplannen. Lees deze week het interview.

Rechtspraak

Deze week een nieuwe bijdrage van Köster Advocaten in Haarlem. Voor FashionUnited elke maand een behandelde case.

H&M FY

In december presenteerde H&M al haar voorlopige jaarcijfers en kondigde toen aan dat totale netto-omzet van 2019 is toegenomen met elf procent, tot 232,8 miljard Zweedse Kroon (omgerekend circa 22,3 miljard euro). Lees donderdag het volledige jaarrapport.

Trendstop

Trendstop brengt weer een nieuw trendrapport uit. Lees het woensdag.