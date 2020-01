Modefabriek: 5 nieuwe merken om in de gaten te houden

De Modefabriek staat weer voor de deur: zondag 26 en maandag 27 januari strijkt de wintereditie van de modevakbeurs neer in Amsterdam RAI. Onder de exposanten bevinden zich weer een hoop nieuwe namen. FashionUnited gaat in gesprek met vijf nieuwkomers: herenlabel Chris Cayne en dameslabels Neeve, Aaiko Suits you, Raizzed en Florèz.

Chris Cayne: ‘Vrijetijdscollectie voor de man die houdt van sportieve klasse’

In 2016 startte The Shirtmakers een gloednieuw herenlabel onder de naam Chris Cayne. Het doel was om de expertise van The Shirtmakers te gebruiken en een uniek eigen herenlabel in de markt te zetten, vertelt Annette Konter schriftelijk aan FashionUnited. “Een label dat we niet alleen zelf ontwikkelen en produceren, maar dat we ook rechtstreeks aan retailers leveren. Op de Modefabriek presenteren we onze achtste collectie voor herfst-winter 2020.”

Signatuur

Chris Cayne is een merk voor de man die houdt van sportieve klasse, aldus Konter. “Een stijl waarbij sportiviteit, elegantie en kwaliteit hand in hand gaan. We presenteren een ongedwongen vrijetijdscollectie die enerzijds zijn wortels heeft in de klassieke nautische wereld en anderzijds vernieuwend is.”

Doelgroep

“We richten ons op de man van veertig plus én zijn vriendin of vrouw, aangezien zij de artikelen vaak voor hem koopt. Een man met oog voor details. Alles aan onze producten moet kloppen: frisse en smaakvolle kleuren, mooie materialen en een eerlijke, betaalbare prijs.”

Retail

“Onze collectie wordt verkocht bij lokale retailers op A-locaties, maar bijvoorbeeld ook bij Piet Zoomers in Wilp, Aro in Oene en Bevazet in Brandwijk.”

Segment

Chris Cayne zit in het lage middensegment met verkoopprijzen vanaf 39,95 euro voor een overhemd tot 89,95 voor bijvoorbeeld een pullover. “De artikelen zijn in kleurgroepen te presenteren en vanaf het nieuwe seizoen bieden wij retailers de mogelijkheid de artikelen per kleur in te delen.”

Toekomst

“We willen graag groeien in Nederland en daarna verder uitbreiden in Europa, te beginnen met het Verenigd Koninkrijk en Polen. Ons doel is een ‘fanbase’ op te bouwen van zowel consumenten als retailers die met Chris Cayne een mooi rendement halen. Blije gezichten alom, dat willen we bereiken!”

Neeve: ‘Vrouwelijke basics als ultieme garderobe essentials’

Het Amsterdamse dameslabel Neeve is in 2019 opgericht door vriendinnen Nadine Bronwasser en Heleen Spruijt. “We zijn Neeve gestart omdat we nergens echt goede basic shirts konden vinden die lang mooi blijven. In tegenstelling tot onze partners, die in een oogwenk een T-shirt van de stapel trekken en klaar zijn om te gaan. Ook vonden we veel basics een tikje saai en misten we kleur. Neeve betekent ‘bright’ en ‘radiant’.” Bronwasser werkt al ruim twintig jaar in de mode en is eigenaar van een gelijknamige modewinkel aan het Gelderlandplein in Amsterdam. Spruijt heeft een creatieve achtergrond in de televisiewereld en ‘altijd een passie voor mode gehad’. De lente-zomercollectie 2020 ligt nu in de winkels en wordt straks ook op de eigen webshop verkocht die begin februari live gaat. Op de Modefabriek staat Neeve met de tweede collectie voor herfst-winter 2020.

Signatuur

De collectie van Neeve bestaat uit zeven stijlen T-shirts en longsleeves in zeven kleuren en een sweater. Alle items zijn gemaakt van GOTS-gecertificeerde biologische katoen. De productie vindt plaats in Portugal. “Duurzaamheid is geen unique selling point, maar als beginnend merk vinden we het belangrijk om het meteen goed te doen”, aldus Spruijt. “Doordat er tegenwoordig goede biologische verf op de markt is, kunnen we naast zwart en wit ook mooie knalkleuren brengen.”

Doelgroep

“We richten ons op vrouwen die op zoek zijn naar ‘garderobe essentials’ met een fijne pasvorm, gemaakt van fantastische materialen die duurzaam zijn, maar niet saai. Daarom is de pay-off van ons merk ook ‘Sexy Sustainable’.”

Retail

Neeve wordt verkocht bij winkels waar de oprichters naar eigen zeggen zelf graag kopen. “We liggen bij high-end winkels waaronder Buise in Amsterdam, DonnaTienda in Den Haag, Nenas in Geffen, June. in Oegstgeest, Van Dort Mode in Bilthoven en Van Tilburg in Nistelrode.”

Segment

“Wij zitten in het hogere prijssegment, met verkoopprijzen van 65 euro voor een T-shirt tot 85 euro voor een longsleeve.”

Toekomst

“De reacties tot nu toe zijn heel enthousiast, dat geeft vertrouwen. Met onze deelname aan de Modefabriek willen we onze naamsbekendheid vergroten. Daarnaast houden we onze ogen open voor duurzame materialen die in de toekomst mogelijk interessant voor ons kunnen zijn.”

Aaiko suits you: ‘Ode aan de ontwikkeling van de vrouw in de afgelopen eeuw’

Aaiko lanceerde in juni 2017 een nieuwe pakkenlijn: Aaiko Suits you. Het merk is ‘een ode aan de ontwikkeling die de vrouw in de afgelopen honderd jaar doormaakte’. “Want hoewel het inmiddels een absolute classic is, is het vrouwenpak niet van alle tijden”, vertelt brand & designmanager Debbie Kat schriftelijk aan FashionUnited. “Er staan steeds meer krachtige vrouwen aan de top die hun stem laten gelden en zich zowel stijlvol als comfortabel willen kleden. We zien dat veel vrouwen zich vandaag de dag prettig voelen in een pak.”

Signatuur

De collectie van Aaiko Suits you bestaat uit basis- en fashionpakken. “Zo klassiek en tijdloos als de basisselectie is, zo uitgesproken en modisch zijn de fashion suits”, aldus Kat. “Er is veel variatie in silhouetten en stoffen. Met kleine aanpassingen kun je een pak omvormen van zakelijk naar casual of feestelijk. Dit gemak past bij het drukke bestaan van de vrouw van nu.”

Doelgroep

“We richten ons op de modebewuste vrouw die durft op te vallen en oog heeft voor kwaliteit en details.”

Retail

Naast de eigen winkels en website wordt Aaiko Suits You verkocht aan bestaande klanten die de collectie kunnen combineren met Aaiko. “De kleurbeelden van beide labels zijn op elkaar afgestemd. Doordat wij met Aaiko Suits you ook nieuwe winkels kunnen bereiken, krijgt het merk meer naamsbekendheid.”

Segment

Aaiko Suits you richt zich op het middensegment met verkoopprijzen van 39,95 euro voor een blouse of top tot 219,95 euro voor een jas.

Toekomst

“Wij willen graag groeien met Aaiko Suits you. Door middel van kwaliteiten, pasvorm (bereik) en aanbod. Daarnaast willen we het merk bij meer retailers onder de aandacht brengen met als doel dat het imago steeds zichtbaarder wordt.”

Raizzed: ‘Voor de jonge generatie die niet in een hokje geplaatst wil worden’

Vingino lanceerde begin juli 2019 een nieuw kindermerk: Raizzed. De merknaam verwijst naar het feit dat de mensen achter het merk ‘born and raizzed’ in denim zijn. Op de Modefabriek debuteert Raizzed met een lijn voor volwassenen. “Er worden te weinig mooie denimartikelen gemaakt in het lagere prijssegment”, vertelt Bas Horlings, denim designer bij Vingino, schriftelijk aan FashionUnited. “Na jarenlange ervaring met het ontwikkelen van denim vonden wij dat hier verandering in moest komen. En we durven te beweren dat we de mooiste denims ontwikkelen in deze prijsklasse!”

Signatuur

“Wij zijn zoals gezegd opgegroeid in denim en dit vormt dan ook de basis van de collectie van Raizzed, in combinatie met op streetstyle en Instagram geïnspireerde tops.”

Doelgroep

“Wij zijn er voor de jonge generatie die niet in hokjes geplaatst wil worden en waarde hecht aan een persoonlijke stijl.”

Retail

Omdat de nieuwe lijn van Raizzed voor volwassenen zijn debuut maakt op de Modefabriek zijn er op dit moment nog geen verkooppunten bekend.

Segment

Raizzed is een merk in het lage middensegment met verkoopprijzen vanaf 19,99 euro voor een T-shirt, 39,99 euro voor een sweater en 59,99 euro voor een jeans.

Toekomst

“Onze ambitie is om in 2020 bij meer dan honderd verkooppunten te liggen. Daarnaast willen we de komende drie jaar een stabiele groei doormaken.”

Florèz: ‘Focus op broeken met een perfecte pasvorm’

Steeds vaker zien we dat merken zich op één specifiek product richten om dat tot in detail te perfectioneren. Zo ook Florèz. Het damesbroekenlabel werd in 2017 opgericht door Floris van Amstel en zijn vriendin Angéla Fokker en presenteert op Modefabriek de vierde collectie voor herfst-winter 2020. “Onze gedeelde passie voor mode heeft ons gebracht tot waar we nu staan”, vertelt Van Amstel schriftelijk aan FashionUnited. “Mijn oom produceert al tientallen jaren voor bekende merken. Dankzij zijn stoffenkennis kregen we les van een echte leermeester. We zijn allebei opgegroeid in een ondernemersgezin, waarbij onze ouders samenwerkten. Daarom was het voor ons een logische stap om dat ook zo te doen.”

Signatuur

Florèz focust op damesbroeken, van jeans tot trendy modebroeken. Van Amstel: “Bij elk model hanteren we twee waarden: een pasvorm die tot in perfectie klopt en een concurrerende prijskwaliteitverhouding. De collectie bevat altijd vrouwelijke, elegante en stoere elementen. Dit resulteert in broeken waar vrouwen zich comfortabel en zelfverzekerd in voelen.”

Doelgroep

“Onze collectie is er voor iedereen die op zoek is naar een super comfortabele broek, zowel qua pasvorm als qua stof.”

Retail

“Onze broeken worden door heel Nederland verkocht, van kleine boetieks in gezellige dorpjes tot grote weidewinkels. Retailers waar het merk bij past en die in ons geloven. Nog belangrijker vinden wij de connectie tussen Florèz en de retailer: we streven ernaar een bedrijf te zijn waarmee klanten echt met plezier samenwerken, met als doel elkaar naar succes te leiden.”

Segment

Florèz is een damesmerk in het middensegment. Verkoopprijzen variëren van 89,95 euro tot 119,95 euro.

Toekomst

“De komende jaren willen we verder bouwen aan een mooi en kwalitatief Nederlands merk, dat trouw is én blijft aan haar klanten. We hopen dat Florèz landelijk een begrip wordt, waar vrouwen gelukkig van worden. En wie weet maken we wel de stap over de grens...”