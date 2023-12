Dit wordt het modenieuws van week 50 2023

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 48. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 11 tot en met 17 december.

The Clueless, AI-modellenbureau: ‘Begin volgend jaar presenteren we een curvy model’

Valencia – Rubén Cruz en Diana Núñez zijn de jonge oprichters van The Clueless, een modellenbureau in Barcelona dat de wereld van sociale media in recordtijd heeft opgeschud. In feite hoef je niet door hun feed te scrollen om hun eerste post op Instagram te vinden – dat was afgelopen 28 oktober. De reden voor hun succes, of in ieder geval waarom ze viraal gingen, is tweeledig en heeft een naam: Aitana López en Maia Lima. Zij zijn hun stermodellen en voorlopig de enigen die vertegenwoordigd zijn. Hun profielen zijn pas een paar maanden geleden gelanceerd, maar het eerste model (Aitana) heeft al meer dan 200.000 volgers op Instagram. En hoewel ze voor twee willekeurige influencers zouden kunnen doorgaan, zijn de modellen allebei gemaakt met behulp van artificial intelligence (AI).

Gespot op de catwalk: De kleur van het jaar 2024, ‘Peach Fuzz’

Pantone heeft voor 2024 de tint ‘Peach Fuzz’ uitgeroepen tot kleur van het jaar. Hoe deze tint al is verwerkt in diverse collecties van ontwerpers en merken zet FashionUnited voor u op een rij.

De impact van kunstmatige intelligentie op mode: een blik vooruit naar 2023

Kunstmatige intelligentie heeft niet alleen gedemocratiseerd en zich snel ontwikkeld in 2023, het heeft ons ook veel gegeven om over te praten. FashionUnited nodigt je uit om een kijkje te nemen naar de meest relevante gebeurtenissen die met dit onderwerp te maken hebben en die de basis leggen voor hoe 2024 ons zal verrassen.

Jaaroverzicht: Dit was het modenieuws van 2023 (deel 1)

Het einde van 2023 is alweer nabij, wat betekent dat het tijd is voor een terugblik. Wat is er het afgelopen jaar allemaal gebeurd - wat staat in ons geheugen gegrift en wat zouden we bijna vergeten? Traditiegetrouw zet FashionUnited het (mode)nieuws van 2023 voor u op een rij. Vandaag presenteren we deel 1, van januari tot en met juni.

Item van de week: Chunky knitwear

Elke week licht FashionUnited een item uit in de serie ‘Item van de week’. Wat is het, waarom wil je het hebben en hoe style je het? Dit keer: chunky knitwear.