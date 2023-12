Dit wordt het modenieuws van week 52 2023

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 52. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 25 tot en met zondag 31 december.

Interview met Jack Schwefel, CEO van Vince

Vince is een merk dat tijdloze luxe biedt met Californische inspiratie. Het merk past perfect in de trend van Quiet Luxury. Vince is aanwezig in Frankrijk via verkooppunten en een showroom. De komende jaren wil hij zijn positie in de markt versterken. Om meer te weten te komen over de ontwikkelingsstrategie van het merk, interviewt FashionUnited Jack Schwefel, CEO van Vince.

Jaaroverzicht: Dit was het modenieuws van 2023 (deel 2)

We naderen het einde van 2023. Wat waren de grote veranderingen in de mode-industrie dit haar? Traditiegetrouw blikt FashionUnited terug. Juli tot en met december komt deze week.

Nieuwkomers in de fysieke winkelstraat

Deze week spreken we de nieuwe gezichten in de winkelstraat. We interviewen onder andere Kiewie Gouda en Meracchi. Zij hebben dit jaar een winkel geopend. Lees binnenkort meer over hun assortiment, hun beweegredenen voor het openen van de winkel en hun ervaring in de winkelstraat tot nu toe.

Ook op de kalender deze week: Europa's retailcijfers

We duiken in het complexe landschap van Europa’s mode-industrie. Dit jaar is het moeilijker dan ooit om te zeggen of de financiële vooruitzichten positief zijn of niet. Wij nemen de retailcijfers onder de loep. Ook worden de toekomstige trends geanalyseerd.

Een analyse: Bikercore stijl

Baant de atletische modetrend Bikecore een duurzamere weg naar de toekomst? Wij nemen de trend onder de loep. Ook kijken we naar recente samenwerkingen tussen fietsmerken zoals Super 73 X Daily Paper, Shrimps X Rapha en Cowboy X Ba&sh.

Item van de week: Croc clog

Elke week licht FashionUnited een item uit in de serie ‘Item van de week’. Wat is het, waarom wil je het hebben en hoe style je het? Dit keer: de Croc clog.