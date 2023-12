Jaaroverzicht: Dit was het modenieuws van 2023 (deel 1)

Het einde van 2023 is alweer nabij, wat betekent dat het tijd is voor een terugblik. Wat is er het afgelopen jaar allemaal gebeurd - wat staat in ons geheugen gegrift en wat zouden we bijna vergeten? Traditiegetrouw zet FashionUnited het (mode)nieuws van 2023 voor u op een rij. Vandaag presenteren we deel 1, van januari tot en met juni.

FashionUnited maakt diverse jaaroverzichten. Zoals altijd bieden we u ook het overzicht van de wisseling van creatief directeuren. Deze zal eind december verschijnen. De grote veranderingen bij modehuizen zijn in dit overzicht dan ook niet opgenomen.

Januari

Adidas wordt in 2023 meermaals het doelwit van actie-alliantie The Yes Men. Het begint in januari wanneer een persbericht de media bereikt over een ‘revolutionair plan’ bij Adidas. Het niet van echt te onderscheiden persbericht spreekt over het aanstellen van een Co-CEO bij Adidas, een voormalig Cambodjaanse kledingarbeider en leider van een vakbond. Het wordt dan ook door veel media opgepakt, maar Adidas brengt al snel een eigen statement uit dat het persbericht niet door het door het Duitse sportmodebedrijf is verstuurd.

Al snel blijkt dat het nep-persbericht is gelinkt aan een guerilla-show tijdens Berlin Fashion Week. De show werd gepresenteerd als een Adidas-show, maar is werkelijk een show van de New Yorkse actie-alliantie The Yes Men. Het evenement gaat in op beschuldigingen aan Adidas’ adres dat het bedrijf de rechten van de werknemers van zijn leveranciers niet respecteert. Modellen tijdens de show dragen geüpcyclede Adidas-kleding en zien er ontdaan uit.

Adidas verwerpt de beschuldigingen en geeft aan dat het al 25 jaar maatregelen neemt om eerlijke en veilige arbeidsomstandigheden voor de werknemers in zijn toeleveringsketen te garanderen.

Een ander opmerkelijk nieuwtje van januari is de verontwaardiging die modehuis Schiaparelli zich op de hals haalt met de couture-collectie. In de collectie zijn grote, niet van het echt te onderscheiden, dierenhoofden verwerkt op de kleding. Duizenden reacties overspoelen Schiaparelli’s Instagram en de meerderheid van de gebruikers zetten vraagtekens bij het concept van het eren van dode dieren.

In het beurslandschap gebeurt ook genoeg. Zo kondigt Deense modebeurs CIFF aan dat het concurrent Revolver overneemt, Neonyt houdt voor het eerst een editie in Düsseldorf en een nieuwe beurs verschijnt op het toneel: Beyond Fashion Berlin.

Nederland kent een kleine schokgolf in januari: Bekende luxe schoenenretailer Shoebaloo sluit de deuren. Op zijn zachts gezegd verdwijnt hiermee een instituut, maar de wereld is te drastisch veranderd om de zaak nog voort te zetten, aldus directeur Marlon Streim tegen FashionUnited.

Een van de Shoebaloo-panden in Amsterdam. Beeld via Shoebaloo / Marlon Streim.

In België gebeurt er een hoop in januari. Zo wordt Christian Wijnants aangesteld als de nieuwe creatief directeur bij Maison Ullens, neemt het Belgische platform Cosh! de Spaanse Ethical Time over, organiseert ontwerper Jan Jan Van Essche zijn catwalkdebuut in Florence en trekt modemerk LN Knits zich terug uit de wholesale zodat het de prijzen voor de consument schappelijk kan houden. Ook komt er een wetsvoorstel voor de verbetering van werkomstandigheden van pakketbezorgers, de zogeheten ‘pakjeswet’.

De wintersolden valt samen met een koude prik waardoor de resultaten voor retailers verbeteren en de overgebleven winterstock goed verkocht wordt.

Beeld: De MetaBirkins van Mason Rothschild.

Februari

Het internationale nieuws dat ook de modewereld raakt deze maand zijn de aardbevingen in Turkije en Syrië. In diverse getroffen regio’s bevinden zich ook productielocaties voor de modewereld. Vanuit de industrie komt dan ook een reactie in de vorm van hulp.

In de ‘Metabirkin’-rechtszaak komt Hermès als winnaar uit de bus. De kunstenaar achter de digitale en fluffy Birkin-tassen heeft volgens de rechter toch de merkrechten van Hermès overtreden. Bij deze enkele uitspraak blijft het echter niet, de zaak krijgt door 2023 nog een staartje met diverse andere zaken die nog volgen.

In een verrassings-zet stelt modehuis Louis Vuitton ontwerper, ondernemer en artiest Pharrell Williams aan als creatief directeur van de mannenmodecollectie. Hoewel Williams al veel modemerken en -projecten heeft opgezet, is de keuze voor een beroemdheid in plaats van een klassieke ontwerper een teken van de huidige tijdsgeest.

Bij Adidas blijft de situatie gespannen rondom de producten van Yeezy. Nadat het bedrijf in 2022 de samenwerking met artiest en ontwerper Ye stopzette, blijft Adidas mogelijk met een financiële strop van 700 miljoen euro zitten. Dat is in ieder geval de verwachting voor het boekjaar 2023 als Adidas geen oplossing vindt voor de Yeezy-voorraad die het nog heeft.

Nog een Duitse grootmacht meldt negatief nieuws in februari. Zalando meldt het verdwijnen van honderden banen aan. Het bedrijf is te snel gegroeid en moet nu terugschalen. Ook warenhuisgroep Galeria Karstadt Kaufhof ontkomt er niet aan - het bedrijf opent een insolventieprocedure in eigen beheer.

Ook in de Benelux gebeurt genoeg. Modeketen Kiabi heeft expansie op het oog in België en wil hiervoor extra franchisenemers aantrekken. Het doel is een tiental extra winkels te openen. Resortecs heeft ook goed nieuws te melden, namelijk de winst van een Henry van de Velde Award.

Wat minder goed nieuws komt van C&A. Het bedrijf gaat herstructureren in België waardoor de vakbonden vrezen voor een ontslagronde. Ook komen er berichten naar buiten dat Galeria Karstadt Kaufhof dochterbedrijf Inno wil verkopen. Al snel wordt duidelijk gemaakt dat op dat moment nog geen concrete verkoopgesprekken lopen.

Het rommelt bij de Bijenkorf. Niet alleen kondigt het warenhuis aan dat het zich met de online activiteiten terugtrekt uit de Duits- en Franstalige landen, ook wordt er gereorganiseerd op het hoofdkantoor. Een akkoord met het personeel over een loonsverhoging, waar sinds september 2022 al actie voor wordt gevoerd, is er ook nog niet.

Het Nederlandse landschap kent ook nog enkele faillissementen deze maand. Zo vraagt Sandwich Fashion Company, maar ook Goose Craft B.V. faillissement aan.

Gelukkig is er ook nog goed nieuws te melden deze maand. Modemerk New Optimist introduceert een statiegeld-systeem op kleding. Hiermee wil het de consument motiveren om kleding in te leveren voor een tweede leven of recycling. Textielinnovatiebedrijf ByBorre maakt deze maand een kapitaalinjectie van 16,9 miljoen euro bekend en Rotterdamse modeontwerper Joline Jolink stelt bij haar eigen bedrijf een productieplafond in om overconsumptie tegen te gaan.

Miguel, Luc en Gregory Dheedene. Beeld: Fashion Club 70

Maart

Diverse grote spelers melden in maart aanpassingen vanwege uitdagingen. Zo vraagt Peek & Cloppenburg KG Düsseldorf bescherming aan en stuurt het de meerderheid van het management weg, Zalando blijkt omzet en winst in te leveren maar verkleint ook het assortiment én Fashionette AG zet de beautyafdeling stop vanwege kostenbesparingen.

Een van de grote schokken in maart wordt veroorzaakt door de dood van Myriam Ullens de Schooten Whettnall. Zij is de oprichter van het Belgisch modehuis Maison Ullens en wordt in maart doodgeschoten voor haar huis. Haar man wordt ook onder vuur genomen, maar overleefd het incident. De dader is de (stief)zoon Nicolas U. Ullens de Schooten Whettnall was naar verluidt al jarenlang in conflict met U.

Bij mode-agent en distributeur Fashion Club 70 staat maart in het teken van de overdracht van het bedrijf van vader op zoons. Oprichter Luc Dheedene geeft het bedrijf door aan zijn zoons Miguel en Gregory. Vader Luc blijft echter nog wel actief bij Fashion Club 70.

Scotch & Soda-boetiek in Shanghai. Foto: Scotch & Soda

De maand maart is op modegebied op geen enkele manier kalm te noemen. Een van Nederlands bekendste merken, Scotch & Soda valt om kort nadat er geruchten naar buiten komen dat het bedrijf een verkoop overweegt. Het bedrijf heeft last van ernstige cashflowproblemen en besluit daarom faillissement aan te vragen. Al snel blijken er meerdere geïnteresseerde partijen te zijn voor een doorstart, maar Amerikaanse investeerder Bluestar Alliance komt als winnaar uit de bus.

Gelukkig is er nog wel goed nieuws te melden. Zo lanceert model Vivian Hoorn het body confident label Viveh, start Only for Men met een rebranding en gaat verder als OFM., opent warenhuis Tomo de deuren en maken Vodde en Sympany gerecyclede garens uit Nederlands textielafval. Het moederbedrijf van lingeriemerk Sapph haalt dan weer 1,6 miljoen euro aan vers kapitaal op.

Beeld: Fashionette AG

April

De veranderingen bij Fashionette AG zetten door. Na het schrappen van de beauty-afdeling stopt het Duitse bedrijf nu ook met de smartwatch-afdeling. Het bedrijf maakt niet veel later bekend dat het groter wil inzetten op de luxe modebranche. Ondertussen voltrekt zich in Duitsland ook een insolventie-golf. Onder andere Ahlers en Gerry Weber vragen een insolventieprocedure aan en gaan herstructureren.

Een nieuw hoofdstuk breekt aan voor diverse bedrijven die eerder dit jaar failliet zijn verklaard. Zo vindt Bellamy Gallery een nieuw thuis bij Anna van Toor en wordt Goosecraft. Helaas zijn de faillissementen in de branche nog niet gestopt, want deze maand is het Myomy Do Goods die in het nieuws komt vanwege een faillissement.

Een ander bijzonder nieuwtje van april is de uitspraak van de rechtbank van Amsterdam over de praktijken van G-star Raw. Het merk wordt verantwoordelijk geacht voor de geleden schade van een Vietnamese kledingfabriek. Uit officiële rechtbankdocumenten blijkt dat de fabriek inkomsten misliep omdat G-Star de gemaakte afspraken niet nakwam. Het merk had afgesproken drie jaar lang jassen van een bepaald type af te nemen bij de fabriek, wat het uiteindelijk niet deed. De zaak kan een belangrijke jurisprudentie worden voor andere zaken rondom gecancelde orders vanwege de pandemie.

Ondanks de wens om de verduurzaming in Nederland te versnellen, is het kabinet nog klaar voor een Nederlands ecolabel, zo blijkt in april. Dat terwijl politieke partij D66 juist een motie indient voor het opzetten van een UPV-regeling voor schoenen.

In België blijft het rommelen bij Bpost. Opnieuw worden er verdachte overheidscontracten gevonden.

Doja Cat draagt Oscar de la Renta tijdens het Met Gala 2023. De outfit is een referentie naar Choupette, de kat van de wijlen Karl Lagerfeld. Image: Messika

Mei

Halverwege mei blijft het maar regenen in Noord-Italië. Waar de regen eerst werd verwelkomd, ontvouwt zich al snel een rampscenario. Overstromingen zijn het gevolg van de continue regen, mensen worden geëvacueerd en helaas zijn er ook doden te betreuren. De regio Emilia-Romagna wordt het hardst getroffen.

Mei is traditiegetrouw de maand waarin het Met Gala plaatsvindt, maar deze maand vindt er ook nog een ander met beroemdheden gevuld evenement plaats. Charles III wordt officieel gekroond tot koning.

Adidas vindt officieel een oplossing voor het Yeezy-probleem. De Duitse sportgigant kondigt aan dat het ‘strategische verkopen’ zal organiseren. Dit betekent dat Adidas in kleinere hoeveelheden de overgebleven Yeezy-voorraad zal verkopen. Een deel van de opbrengsten wordt aan goede doelen gedoneerd. Adidas CEO Björn Gulden bevestigde dat een onbekend percentage van de Yeezy-opbrengst naar goede doelen zal gaan die mensen vertegenwoordigen die mogelijk nadelige gevolgen hebben ondervonden na de controversiële opmerkingen van Ye, alias Kanye West.

Chinese e-tailer Shein richt de pijlen verder op Europa. Het bedrijf opent namelijk een Europees hoofdkantoor en strijkt neer in Dublin. Het kantoor is voornamelijk een ‘strategische IT Hub’.

Bekend gezicht uit de Belgische winkelstraten Veritas maakt in mei bekend dat het naar Nederland trekt. Voor de stap naar de Noorderburen gaat het echter wel een ander concept gebruiken. Uiteindelijk ziet Veritas de ruimte voor zeker 80 winkels in het land.

Brillenspecialist Komono krijgt steun van branchegenoot Theo. De oprichters van laatstgenoemde nemen een gedeelte aandelen over van Komono. Voor Ludovic de Saint Sernin komt er een einde aan zijn avontuur bij Ann Demeulemeester. De creatief directeur was maar één seizoen actief bij het Belgische merk. Ook verliest België ‘Madame Delvaux’, Solange Schwennicke, op 85-jarige leeftijd. Schwennicke was jarenlang de directeur van het tassenmerk.

Positief nieuws uit Nederland: zowel Hema als Zeeman hebben goede resultaten behaald in het afgelopen boekjaar. Omzet- en winstgroei worden gerapporteerd bij beide ketens. Ook pakkenmaker Suitsupply maakt weer winst na hevige verliezen in de coronajaren. Het Schoenenkwartier in Waalwijk heeft een nieuwe directeur gevonden in Rinske Jurgens.

Credits: Smoke billows from the rubbles of a building at Place Alphonse-Laveran, location of the Paris American Academy, in Paris, on June 21, 2023. (Photo by Abdulmonam Eassa / AFP)

Juni

De maand juni staat weer bol van nieuwswaardigheden. Zo maakt Pharrell Williams zijn debuut als creatief directeur voor Louis Vuitton, vallen tientallen gewonden bij een explosie bij een Parijse mode-opleiding, kondigt Gerry Weber de sluiting van 122 winkels en het schrappen van 400 banen aan in het kader van de herstructurering en sluit de nieuwe eigenaar van Scotch & Soda alle winkels in het Verenigd Koninkrijk.

Een opvallende zaak speelt zich af in Nederland: Primark Nederland wordt onderzocht vanwege mogelijke greenwashing. Het onderzoek wordt geïnitieerd door journalist en influencer Sara Dubbeldam. Diverse reclame-uitingen van Primark zouden onder de noemer ‘greenwashing’ vallen.

Het faillissementsnieuws in Nederland is ook deze maand nog niet voorbij. Deze maand gaat het om de ketens Score en Chasin’. Uit een faillissementsverslag van twee Invito-winkels blijkt dat de keten Invito in zijn geheel de exploitatie van het merk heeft gestaakt. Voor Beekman Staff Styling wordt een surseance aangevraagd die al snel wordt omgezet naar een faillissement, aan een doorstart wordt meteen gewerkt.

Modehuis Ann Demeulemeester zit niet langer zonder een creatief directeur. Stefano Gallici neemt de taak over van Ludovic de Saint Sernin. Het blijft afwachten of Gallici langer blijft dan zijn voorganger, die maar één seizoen voor het Belgische modehuis ontwierp. Meer verandering aan de top van een Belgisch bedrijf vinden we deze maand bij Zeb. Het bedrijf krijgt een nieuwe CEO die meteen grootse plannen heeft voor het merk. Bij JBC pakken ze het weer net wat anders aan: zij betrekken bewust millennials bij het bestuur van het bedrijf en zetten een millennial board op. Voor Belgisch platform Cosh! Is het nog steeds uitbreiding wat de klok slaat. Door twee overnames breidt het platform voor duurzame mode ook uit naar Duitsland.

Deel twee van het jaaroverzicht van 2023 volgt in de volgende twee weken. Houd de website in de gaten voor het vervolg, of abonneer op de nieuwsbrief om niks te missen.