Stefano Gallici nieuwe creatief directeur Ann Demeulemeester

Stefano Gallici neemt het stokje over als creatief directeur bij Ann Demeulemeester. Het nieuws komt een ruime week nadat er geruchten rondgingen dat Ludovic de Saint Sernin het modehuis had verlaten.

De Saint Sernin werd in december 2022 aangesteld als creatief directeur van Ann Demeulemeester. Destijds meldde het Belgische modehuis dat de creatief directeur ‘sensualiteit, spanning, silhouet, vloeiendheid, wildheid en een grafisch gevoel’ de bepalende pijlers van taal waren die De Saint Sernin moest opbouwen als de nieuwe koers van het Belgische modehuis. Twee maanden na de eerste modeshow verliet De Saint Sernin het modehuis.

Hij wordt opgevolgd door Gallici, zo meldt Women’s Wear Daily. Ook van Gallici’s LinkedIn-profiel is af te leiden dat hij sinds juni is begonnen als creatief directeur. Gallici zal naar verwachting al eind september zijn eerste collectie tonen tijdens de Paris Fashion Week.

Gallici is geen onbekende binnen het Belgische modehuis. Hij was namelijk de afgelopen drie jaar verantwoordelijk voor de herenmode van Ann Demeulemeester. Daarvoor werkte hij als ontwerper bij de Antonioli Group, waar Ann Demeulemeester sinds 2020 onderdeel van is.