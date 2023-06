Modeketen Zeb krijgt nieuwe CEO die mikt op 100 fysieke winkels binnen 3 jaar

De Belgische modeketen Zeb krijgt per 1 augustus een nieuwe CEO: Matthias Hindriks. Hij neemt het stokje over van bezieler, Luc van Mol, die na dertig jaar het roer uit handen geeft. Dat maakt Zeb bekend in een persbericht.

Hindriks is al tien jaar werkzaam voor Zeb en is op dit moment de huidige Chief Financial Officer van The Fashion Society, het moederbedrijf van Zeb. The Fashion Society telt op dit moment 130 winkels, waarvan 79 op de naam van Zeb staan. De nieuwe CEO wil dat aantal binnen drie jaar uitbreiden naar honderd Zeb-winkels. Daarnaast spreekt Hindriks van uitbreidingsplannen voor de zusterondernemingen PointCarré en The Fashion Store.

Hindriks blijft geloven in de kracht van de fysieke winkel. “Gaan shoppen blijft een ‘geluksmoment’ in het leven van heel wat mensen. Ik doe het zelf ook heel graag. Jaarlijks ga ik met mijn petekindje voor haar verjaardag shoppen en zelf koop ik ook regelmatig kleren voor mijn vrouw en kinderen."

"Met Zeb, en ook The Fashion Store en PointCarré, blijven we daarom ook inzetten op fysieke winkels en geloven we echt in de toekomst van fysieke retail. Stel je eens voor dat je niet meer kan gaan winkelen en alles online zou moeten kopen? Dat zou verschrikkelijk zijn. Wij kiezen daarom resoluut voor de andere richting en blijven winkels openen. Uiteraard kijken we goed rondom ons om te zien waar de snel veranderende wereld naar toe gaat”, aldus de toekomstige CEO in het persbericht.

Van Mol ziet Hindriks als een gedreven leider en ‘een strever in de meest positieve zin van het woord’. “Hij vertrouwt ​op zijn gevoel in mode, een gevoel dat altijd juist zit. Hij is ook uitermate intelligent en ondernemend. En hij wil samen met alle medewerkers successen boeken. Een echte people manager. Matthias vond bij de vraag om de nieuwe CEO te worden ‘mijn zegen’ heel belangrijk. Wel die heeft hij honderd procent”, schrijft Van Mol.