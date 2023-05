Rinske Jurgens aangesteld als nieuwe directeur Schoenenkwartier Waalwijk

Nadat Anouk van Heesch in oktober 2022 per direct stopte als directeur bij het Schoenenkwartier in Waalwijk, bleef het onrustig: het bestuur trad af, de conservator vertrok en er werd een raad van toezicht aangesteld. Nu is het tijd voor een frisse wind en stapt Rinske Jurgens in de rol als directeur-bestuurder.

Jurgens zal vanaf 1 juni de touwtjes in handen nemen en wil ‘graag samen met het team, de vrijwilligers, de vrienden van het museum, de makers, kunstenaars, het onderwijs en het bedrijfsleven blijven vernieuwen en verder werken aan de profilering van het Schoenenkwartier’.

De nieuwe directeur-bestuurder waait over van het Textielmuseum in Tilburg waar zij verantwoordelijk was voor het museum. Daarvoor was Jurgens ruim twintig jaar werkzaam voor diverse Nederlandse musea. In haar studiejaren volgde ze een opleiding op de Kunstacademie in Tilburg, waarna ze de opleidingen Kunstgeschiedenis Nieuwere Tijden en Culturele Studies volgde in Amsterdam.

Het Waalwijkse Schoenenkwartier heeft een nieuwe directeur

Jurgens ziet veel potentie in het Waalwijkse museum. “Als het Schoenenkwartier zijn vleugels gaat uitslaan, zijn de mogelijkheden eindeloos. Het gaat over een onderwerp waar iedereen mee te maken heeft. Schoenen zijn van iedereen en daarmee relevant voor een breed publiek. Hoe mooi om daarbij het heden en verleden van schoenen maken verder tot leven te brengen. Daar wil ik graag als eindverantwoordelijke aan bijdragen”, aldus de nieuwe directeur-bestuurder, in het persbericht.

Het afgelopen halfjaar werd de positie van directeur-bestuurder waargenomen door Mechtild van den Hombergh. Zij verlaat per 1 juli het bedrijf.