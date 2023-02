Ook conservator Schoenenkwartier vertrekt

Het Waalwijkse museum Schoenenkwartier ziet na het opstappen van de directeur en het aanstellen van een nieuwe Raad van Toezicht conservator Inge Specht vertrekken. Dat maakt de conservator bekend via een LinkedIn-bericht.

“Na ruim 26 bevlogen jaren heb ik het besluit genomen om het Schoenenkwartier te verlaten en mijn talenten op nieuwe manieren te gaan benutten”, schrijft ze. “Ik heb een enorme lading theoretische én praktische kennis opgedaan: niet alleen over schoenen en de Langstraat maar ook over het neerzetten van een aansprekend museumconcept.” Specht speelde een grote rol bij de inrichting van het nieuwe museum en de wisselexpositie Put ons your shoes. Daarnaast vroegen andere musea en instanties vaak naar haar expertise.

Specht verlaat Schoenenkwartier officieel halverwege april. Wat ze daarna gaat doen, is nog niet duidelijk. “Per 1 mei ga ik mijn talenten op vernieuwende wijze inzetten. Ik bruis van de plannen en maak jullie daar graag op een later moment deelgenoot van”, schrijft ze.