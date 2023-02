Schoenenkwartier Waalwijk: huidig bestuur maakt plaats voor Raad van Toezicht met flinke ambities

Het huidige bestuur van het Waalwijkse museum Schoenenkwartier treedt af en maakt plaats voor een Raad van Toezicht, dat maakt het museum bekend in een persbericht. De Raad van Toezicht wordt ingezet om een directeur-bestuurder aan te stellen.

De Raad van Toezicht telt vier personen: Geertje Pruijsers (voorzitter), Olaf Vugts, Ben van Heesbeen en Martijn Mathot. Totdat er een nieuwe directeur-bestuurder gevonden is, neemt Mechtild van den Hombergh deze rol op zich.

Volgens Pruijsers is de overgang naar een nieuwe aansturing nodig om de ambities van het Schoenenkwartier waar te maken. Volgens haar wordt de aansturing van het museum nu geprofessionaliseerd: “De toekomstige directeur-bestuurder krijgt meer verantwoordelijkheden en wij zullen nauwlettend toezicht houden op de kaders die we daarover afspreken.” De voorzitter bedankt oud-bestuurders Harrie de Werd en Margo Strik, en alle medewerkers en vrijwilligers, voor hun inzet.

De Raad van Toezicht wil het Schoenenkwartier de komende tijd veel verder uit laten bloeien. “Het museum staat op een prachtige locatie en heeft een uniek concept: de Maaklabs, het Kenniscentrum en het museum. De kracht van het Schoenenkwartier is dat het gaat om maken, leren, ontmoeten en verwonderen. Dat gaan we de komende tijd verder uitbreiden”, aldus Vugts in het persbericht.

Na flink wat zorgen over de kosten van het Waalwijkse museum bij de gemeente, is wethouder John van den Hoven blij met de blik op de toekomst: “De ambities van Waalwijk zijn torenhoog. Het is goed om te zien dat de ambities van het Schoenenkwartier dat ook zijn. Ik heet de nieuwe Raad van Toezicht van harte welkom. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij samen met alle medewerkers en vrijwilligers het Schoenenkwartier verder op de kaart zetten.”