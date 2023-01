‘Gemeente Waalwijk draait op voor kosten museum Schoenenkwartier’

Het Waalwijkse museum Schoenenkwartier bezorgt de gemeente Waalwijk flink wat kosten. Het vertrek van oud-directeur Anouk van Heesch leidt naar verwachting tot een tekort van zo’n 180.000 euro, meldt het Brabants Dagblad. Het is vrijwel zeker dat de gemeente hiervoor opdraait.

Een gemeentewoordvoerder vertelt aan het Brabants Dagblad dat de financiële gevolgen van het besluit niet gedekt kunnen worden uit de reguliere middelen. “We kunnen wegens het maatschappelijk belang niet anders dan meedenken en -helpen om deze incidentele extra kosten op te vangen.” Het is niet de eerste keer dat de gemeente opdraait voor kosten van het museum. Eerder gestrande plannen kostten de gemeente veel geld. De gemeente gaf uiteindelijk bijna 11 miljoen euro uit aan het Schoenenkwartier. Verder ontvangt het een jaarlijkse bijdrage van 1,1 miljoen euro. Daarmee is het museum een van de grootste subsidieontvangers, meldt het BD.

De raad moet volgende maand met een akkoord komen voor de eenmalige subsidie van 180.000 euro. Als dat gebeurt, zal de boekhouding van het museum daarna nauwlettend in de gaten worden gehouden, aldus het BD. Mocht het tekort uiteindelijk toch lager zijn dan geschat, kan de gemeente een deel van het geld terugvragen.

Na het vertrek van Van Heesch was het Mechtild van den Hombergh die werd aangesteld als interim directeur en de taak kreeg om de rust terug te brengen. De interim directeur werkt nu aan de nieuwe organisatie, meldt het BD. Verder werd er een communicatie-adviseur aangesteld die het woord voert namens het bestuur.

Van Heesch stapte 7 oktober 2022 per direct op als directeur bij het Schoenenkwartier. Ze was twee jaar directeur bij het museum. Het bestuur vond het destijds nodig om deze keuze te maken voor de volgende fase van de ontwikkeling van het museum. Volgens de website van het Schoenenkwartier liep het contract van de oud-directeur tot 1 december 2022. Ven Heesch leek het niet eens te zijn met het besluit van het bestuur en vertelde in een interview met het Brabants Dagblad dat ze gerechtelijke stappen nam. Van Heesch meldde gedwongen te zijn per direct als directeur te stoppen.