‘Directeur-wissel bij Schoenenkwartier’

Anouk van Heesch stapt per direct op als directeur bij het Schoenenkwartier in Waalwijk, zo meldt nieuwsplatform Waalwijk Nieuws. Ze wordt vervangen door interim-directeur Mechtild van den Hombergh.

Het contract van Van Heesch liep volgens de website tot 1 december. Afgelopen augustus liet het bestuur van het Schoenenkwartier weten dat het tijdelijke contract niet verlengd werd. Van Heesch is nu per direct gestopt. Ze was twee jaar directeur van het museum. Waalwijk Nieuws geeft aan dat ‘het bestuur vond het voor de volgende fase van de ontwikkeling van het museum echter nodig om deze keuze te maken’.

Het Schoenenkwartier opende eerder dit jaar de deuren. Hiermee gaat het project een nieuwe fase in waarin de aansturing gaat veranderen. Het bericht meldt ook dat het bestuur binnenkort plaatsmaakt voor een Raad van Toezicht. In de nieuwe aansturing komt er geen nieuwe directeur maar een directeur-bestuurder.