Anouk van Heesch vecht vertrek bij museum Schoenenkwartier aan

Vorige week kwam het bericht naar buiten dat directeur Anouk van Heesch per direct vertrok bij museum Schoenenkwartier in Waalwijk. Haar taken worden overgenomen door interim-directeur Mechtild van Hombergh. In een interview met het Brabants Dagblad meldt Van Heesch dat ze gerechterlijke stappen neemt tegen het bestuur van het Schoenenkwartier. Van Heesch meldt gedwongen te zijn per direct als directeur te stoppen en is het daar niet mee eens.

Van Heesch meldt dat ze feitelijke door het bestuur op non actief is gesteld. Deze beslissing gaat ze aanvechten en ze ‘ziet de gerechtelijke procedure met vertrouwen tegemoet’. Het contract van Van Heesch liep nog tot en met 1 december.

Van Hombergh geeft in een ander interview met het Brabants Dagblad aan dat haar eerste taak is ‘rust in de tent krijgen’ en samen met het personeel en de vrijwilligers van het Schoenenkwartier de boel weer op te pakken. Ook moet er een nieuwe organisatie komen. Het bestuur wordt op termijn vervangen door een Raad van Toezicht die aangestuurd zal worden door een nieuwe directeur-bestuurder.

Het Brabants Dagblad meldt dat het comité Goed Bestuur Schoenenkwartier een petitie is gestart om Van Heesch als directeur voor het museum te behouden. Tot 1 december kan de petitie ondertekend worden.