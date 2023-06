‘Tientallen gewonden bij explosie Parijse mode-opleiding’

Bij een explosie in het centrum van Parijs raakten op woensdag tientallen mensen gewond, zo melden diverse nieuwsmedia. In het pand waar de explosie plaatsvond zat mode- en design opleiding Paris American Academy.

Volgens Franse media staat het aantal gewonden nu op 37 mensen en wordt er nog naar twee mensen gezocht. Het monumentale gebouw waarin het gebeurde is grotendeels verwoest. Op dit moment wordt gedacht dat de oorzaak een gasexplosie is geweest. Korte tijd woedde er ook een brand, maar deze is inmiddels onder controle.

De Paris American Academy is een kleine privéschool die focust op mode en ontwerp. Hij werd in 1965 opgericht door Richard Roy. Het biedt cursussen aan in het Frans en Engels op het gebied van mode, interieur, schrijven en andere kunstrichtingen. Naast een opleiding van 3 jaar zijn er ook korte semesters te volgen en zomercursussen.