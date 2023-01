Beyond Fashion Berlin: Een bezoek aan de nieuwe groene modebeurs

Een nieuwe duurzame modebeurs, Beyond Fashion, landde vorige week voor het eerst in Berlijn. De standhouders zijn tevreden en hebben zich al ingeschreven voor de volgende editie in de zomer.

Wie tijdens de Berlin Fashion Week de reis naar Atelier Gardens maakte, stuitte op een kleine, duurzame modebeurs met bijna veertig modemerken. De sfeer, op het terrein van de voormalige luchthaven Tempelhof, was meer ontspannen dan op de grote modebeurzen Premium en Seek, waar in totaal 500 merken (waaronder 100 merken gericht op duurzaamheid) stonden. Het was bijna een feel good-beurs: ontspannen, collegiaal en open.

De modebeurs trok niet alleen inkopers van duurzame modewinkels, het trok ook de aandacht van de traditionele retailer.

De nieuwe duurzame modebeurs Beyon Fashion Berlin in januari 2023. Beeld: FashionUnited

Sarah Schulze, eigenaar van Good Lux Agency dat modemerken Inti Knitwear, Lana en Cossac op de beurs vertegenwoordigt, vertelt: “Angelo’s uit Hamburg was op dinsdagochtend om negen uur de eerste klant. We hebben daar veel klassieke warenhuizen. Het was niet de grootste groep, maar iedereen was nieuwsgierig.” Schulze maakte op de beurs afspraken met veel klanten uit de Noord-Duitse regio. Er werden zelfs direct bestellingen geplaatst. In totaal schat ze in drie dagen 50 gesprekken gehad te hebben en 18 orders geschreven te hebben, waarvan zes voor nieuwe klanten.

“Geen concurrentie”

Beyond Fashion Berlin is vorig jaar opgericht door voormalige standhouders van de duurzame modebeurs Neonyt, onder wie Schulze. Neonyt vindt niet meer plaats in Berlijn, wel in Düsseldorf en Parijs. Sommige standhouders hadden behoefte aan een eigen evenement, omdat zij zich niet goed konden vertegenwoordigen op de klassieke Berlijnse beurzen.

“We willen geen concurrentie zijn voor Premium en Seek”, vertelt Schulze. Maar met de verdwijning van Neonyt verloor de groene mode-industrie een basis waar modemerken, retailers en agenten elkaar konden ontmoeten. Het bijzondere van de duurzame modewereld, zegt ze, is dat velen nauw samenwerken en vriendschappelijke banden ontwikkelen. “We hebben deze beurs nodig. Vooral na de laatste jaren die voor ons allemaal moeilijk zijn geweest, vonden we het belangrijk om samen te komen en ideeën uit te wisselen”, voegt ze eraan toe.

De hoge standhuur van de grote beurzen is bovendien altijd een probleem geweest voor duurzame modelabels die met hun marges geen grote uitgaven voor beurzen kunnen doen, aldus Schulze. Bij Beyond Fashion Berlin zijn de stands goedkoper. Een vierkante meter kost 250 euro. Deze situatie betekent ook dat veel groene beurzen en hun uitlopers voor veel labels financieel moeilijk zijn.

Veel nieuwe klanten

Op donderdagmiddag beginnen sommige stands kort voor 15.00 uur met de afbouw. De beurs eindigt op de laatste dag iets eerder dan gepland, omdat veel inkopers hun inkoopjacht voortzetten op de Innatex-beurs in de buurt van Frankfurt. De wandelgangen zijn leeg: de laatste bezoekers doen nog bestellingen en anderen halen hun koffers op bij de receptie.

“Het bezoekersaantal was niet erg hoog, maar de bezoekersresultaten zijn super goed. Iedereen die hier kwam, wilde hier echt naartoe komen. De verbinding was namelijk niet makkelijk”, aldus Martin Hoben, verkoopleider en lid van de raad van bestuur van het Berlijnse kledingmerk Blutsgeschwister. Van de twintig potentiële klanten die hij sprak, kan hij vijftien daarvan waarschijnlijk noteren als nieuwe klanten.

Voor het inkoopseizoen herfst-winter 2023 verwacht hij gelijkspel. “We hebben momenteel een betere verkoop in onze fysieke winkels dan voor de pandemie. De online verkoop is wat teruggelopen, maar ligt nog steeds boven het niveau van 2019”, vertelt Hoben. Naast Beyond Fashion Berlin staat het modemerk ook op de modebeurs Who’s Next in Parijs en Intersport in Heilbronn. In de toekomst ziet Hoben liever één locatie voor alle modebeurzen in Berlijn om het inkopers makkelijker te maken.

“Ik leerde veel bedrijven kennen die ik al kende van mijn eco-kunstenaarschap”, zei Anna Stelmaszewska. Ze richtte in december haar eigen duurzame modelabel Wolf Mothers op. Stelmaszewska schat zo’n 12 gesprekken met inkopers gehad te hebben. Niemand heeft besteld, maar dat had ze ook niet verwacht op haar eerste beurs. "Het is een mooie gemeenschap, de bezoekers zijn allemaal super lief en ongelooflijk behulpzaam."

Alle standhouders van deze editie hebben zich al ingeschreven voor de tweede editie die aankomende zomer plaatsvindt, vertelt Schulze. En daarbovenop hebben zich ook nog eens vier nieuwe geïnteresseerden gemeld.

