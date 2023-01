Premium: stemming overwegend ontspannen aan de start van het seizoen

De Berlijnse modebeurzen Premium en Seek zijn dinsdag in een ontspannen sfeer van start gegaan. Merken en inkopers gaan het FW23-seizoen voorzichtig in, maar na het verrassend positieve einde van het jaar is de gespannenheid in de mode-industrie duidelijk afgenomen.

Opgelucht ademhalen aan het begin van het seizoen

"Het seizoen wordt spannend en zal getekend worden door uiterste voorzichtigheid omdat niemand weet hoe de zaken zich werkelijk zullen ontwikkelen," zei Matthias Eckert, directeur van Fynch Hatton. De inzinking van de handel in november en december was niet zo groot geweest als gevreesd; vooral de fysieke detailhandel deed goede zaken, zei hij dinsdag in een interview. Daarom variëren de verkoopverwachtingen voor het lopende seizoen van procent beneden pari tot een lichte plus. Zelf is hij positief over het herfst-winterseizoen.

Beeld: FashionUnited

Pierre Cardin-CEO Lür Holler ziet de situatie hetzelfde. Pakken en formele kleding zijn in het huidige herfst-winterseizoen goed verkocht in de detailhandel, er zijn nauwelijks restvoorraden opgebouwd ondanks eerdere angsten in dit segment. Voor de komende herfst-winter verwacht het moederbedrijf Ahlers Group een eencijferige omzetgroei ten opzichte van het seizoen ervoor.

"Ik denk dat de stemming na december vrij goed is. December was verrassend genoeg een vrij positieve maand,” aldus Steffen Jost, directeur van Modehaus Jost. De voorraden van de modehandel zijn echter niet overal hetzelfde, en eind februari zal duidelijk zijn hoeveel er nog over is. Velen zijn daarom voorzichtig met hun bestellingen. "In deze tijd, waarin liquide middelen niet meer zo los ziijn als voor de crisis, zullen veel winkeliers heel goed nadenken over wat ze wel en niet nodig hebben."

Beeld: FashionUnited

Twintig jaar Premium

Voor beursorganisator Premium is deze editie bijzonder. De beurs viert zijn twintigste verjaardag. "Toen ik twintig jaar geleden Premium oprichtte, dacht ik aan alles behalve aan het vieren van een jubileum over twintig jaar," aldus Anita Tillmann, directeur van beursorganisator Premium Gruppe. In de afgelopen jaren zijn veel beurzen in Berlijn gekomen en gegaan, een reden voor de Premium Group om haar continuïteit te vieren. Bij de ingang kondigen grote paarse ballonnen het twintigjarig jubileum aan, daarachter wordt met foto’s op grote schermen teruggeblikt op memorabele momenten.

Mascottes zorgen voor een goed humeur bij de ingang. Beeld: FashionUnited

In feite heeft de beurs sinds het begin in een Berlijnse metrotunnel in 2003 vele veranderingen in de mode-industrie meegemaakt. Het aantal exposanten op Premium en Seek tikte voor de pandemie soms de duizend aan. Nu, na de bezuinigingen van de pandemie, tonen vijfhonderd merken tot en met deze donderdag hun collecties op de twee beurzen. Onder hen zijn meer dan dertig procent nieuwe merken, schatten de beursorganisatoren.

Het aantal geregistreerde kopers en bezoekers is gestegen ten opzichte van de vorige zomereditie, wat eerder niet werd voorzien gezien de oorlog in Oekraïne en de stijgende energieprijzen, zei Tillmann dinsdag in een interview. "Dat is de laatste vier weken weer zo aangezet, we zijn tot nu toe heel tevreden." De exacte aantallen kon ze de eerste dag nog niet noemen. Ook internationale kopers, bijvoorbeeld uit Japan en Korea, hebben zich aangemeld.

Italiaanse schoenenproducenten op Premium. Beeld: FashionUnited

Trends voor FW23

Veel van de op Premium tentoongestelde kledingmerken zijn gericht op klanten uit Duitsland of Noord-Europa. Het Britse retrolabel Re:covered Clothing heeft naast Duitse inkopers ook gesproken met geïnteresseerden uit Nederland, Polen en Israël.

Op Seek is het gezellig druk. Beeld: FashionUnited

Er was dinsdag veel activiteit in de hallen van streetwearbeurs Seek en in de op damesmode gerichte hal 2 van Premium. In de overige zalen was het relatief rustiger. De indeling van de labels in de verschillende zalen per segment en stijl was meer gestructureerd dan tijdens de zomereditie. In juli was deze laatste nog door sommigen in de mode-industrie bekritiseerd vanwege de wat chaotische opstelling van de merken in de zalen.

"Je ziet veel flitsende kleuren bij Premium. Hier bij Seek zien we meer natuur, natuurlijke vezels en gedempte kleuren zoals camouflage of olijfgroen en vintage invloeden", vatte Mars Rijkse, docent modemanagement aan de Technische Hogeschool LDT Nagold, de trends op de beurzen samen.

Beeld: FashionUnited

Groene mode blijft in de belangstelling staan

In de Conscious-sectie van Seek waren ook veel merken te zien met een focus op duurzaamheid, samen met Premium zijn dat er in totaal honderd. "Duurzaamheid heeft hier het centrum bereikt, er komen mensen uit de conventionele retail die geïnteresseerd zijn in duurzaamheid", zei Claudia Lanius, oprichter van het modelabel Lanius dinsdag.

Ook in het groene kledingsegment blijven labels voorzichtig optimistisch. "Het is een moeilijke tijd, zelfs voor mij na 28 jaar, ik heb nog geen drie jaar als deze meegemaakt," zei Claudia Lanius. Het is belangrijk dat zij de beslissingen van haar klanten respecteert die, gezien de terughoudendheid van hun eigen klanten, minder willen bestellen. Voor het seizoen FW23 gaan haar vertegenwoordigers bij Lanius uit van pariteit, terwijl Lanius zelf optimistischer is en een kleine groei verwacht.

De route naar de Berlijnse beurzen Premium en Seek. Beeld: FashionUnited

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op FashionUnited.de. Vertaling en bewerking vanuit het Duits: Nora Veerman