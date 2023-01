Nieuwe opzet Who’s Next is een hit

Parijs - Who's Next is geslaagd in zijn gok. De verkorting van de duur van het evenement, georganiseerd over drie in plaats van vier dagen - van 21 tot 23 januari - heeft zijn doeltreffendheid bewezen. In het algemeen concentreerden de bezoekers zich op een kortere periode, waardoor een toestroom van bezoekers naar de Who's Next show ontstond. Een terugblik op drie dagen van vergaderingen en zaken.

Een dynamische editie en een sterk bezoekersbestand

"De cijfers zijn uitstekend", verklaarde Frédéric Maus, CEO van WSN, de organisator van Who's Next, maandag. Het aantal bezoekers was nog niet bekend, maar je hoefde maar om je heen te kijken om de menigte te zien die de herfst-wintercollecties 2023 kwam ontdekken. "Over het geheel genomen zullen we qua bezoekersaantallen op een pre-covidueel niveau eindigen, wat gewoonweg buitengewoon is," voegde Frédéric Maus eraan toe.

Dit seizoen was de grote nieuwigheid van Who's Next niet alleen de verkorting van de duur. Salon International de la Lingerie en Interfilière vonden namelijk ook voor het eerst naast de beurs plaats in het aangrenzende paviljoen. De synchronisatie van deze twee andere beurzen - nu beheerd door WSN - creëerde een dynamisch ecosysteem waartoe bezoekers toegang hadden met één badge en van de ene naar de andere konden reizen in kleine elektrische shuttles.

Nieuw dit seizoen was ook de aanwezigheid van Neonyt, een Duitse beurs gericht op duurzame mode. Dit was echter slechts een voorproefje, gematerialiseerd door een stand en de aanwezigheid van de Duitse organisatoren die kennis konden maken met de Who's Next gemeenschap. De echte start van het partnerschap zal plaatsvinden in september 2023, wanneer de twee beurzen naast elkaar zullen worden gehouden.

Sterke kleuren en bohemienmerken in overvloed

Vanaf de ingang wilden de organisatoren van Who's Next hun dynamiek tonen met een labyrintische, felgekleurde luchtsluis waarvan het thema "District Fantasy" het scenografische concept van de show verenigde. Het hoofdpad leidde de bezoeker vervolgens naar de nieuwe ruimte "CXMP District". Deze roze getinte ruimte, ontworpen als een concept store, combineert stands van ready-to-wear, accessoires en beautymerken.

Van de 1.255 merken en leveranciers die aanwezig waren op Who's Next, Impact (de show voor verantwoorde merken) en Bijorhca (de juwelenshow), waren de eerste opvallende - en meestal drukbezochte - ruimtes die van merken met bohemian garderobes zoals Stella Forest, Bobo Choses, Louise Misha, Leon & Harper of Nous Antwerp. Hun losse stukken en kleurrijke prints waren lang niet de enige die getoond werden.

Het seizoen herfst/winter 23/24 gaat duidelijk over een bohemien garderobe met ruitjesprints, levendige kleuren en nonchalant breiwerk. We zien ook de sterke aanwezigheid van corduroy broeken, vaak in meer gedurfde kleuren dan de gebruikelijke neutrale tinten.

Who's Next show, Parijs, Porte de Versailles, editie januari 2023. Beeld: FashionUnited

Gevestigde merken: maak kennis met Labdip, NotShy en de Imperial Group

Na een moeilijke periode als gevolg van de gezondheidscrisis zal 2022 voor veel van de op Who's Next aanwezige merken een jaar van consolidatie of groei zijn geweest. De situatie wordt nu bemoeilijkt door de oorlog in Oekraïne en de stijging van de energiekosten, maar de spelers blijven vertrouwen houden.

Dit is het geval voor Labdip, een merk dat ongeveer tien jaar geleden werd opgericht en dat de Chinese knowhow promoot - de medeoprichters zijn van Chinese afkomst - via een gespecialiseerd aanbod in broeken (boetiekprijzen rond 115 en 120 euro). Het merk heeft geen eigen winkel, maar werkt samen met 250 winkeliers in Frankrijk en daarbuiten.

"Het was een goed jaar", zegt Chloé Ridouh, sales manager voor het merk Labdip, over 2022. “De omzet is gestegen. We hebben een groeiende klantenkring, een e-shop die steeds dynamischer wordt. En vanuit BtoB-oogpunt zijn we erg blij. Er is nog steeds die rage van klanten die naar multimerken gaan en dat is zeer te waarderen.”

Het merk neemt al 10 jaar deel aan Who's Next. Het is een show waar we veel van onze exportklanten ontmoeten, het stelt ons in staat hen persoonlijk te zien, het schept ook een band," legt Ridouh uit. “Het is eigenlijk meer voor de export dan voor Frankrijk, want voor Frankrijk worden we vertegenwoordigd door verkoopagenten, dus die maken hun afspraken rechtstreeks in hun showroom. En dan is het ook voor de zichtbaarheid, om te laten zien dat we er nog steeds zijn, dat we nieuwe dingen te bieden hebben. En het is ook belangrijk om de andere collecties te zien.”

Onder de nieuwe producten biedt het familiebedrijf uit de buurt van Shanghai een lijn van denim en zijde, waaronder een zachte, lichtgewicht broek. Zijn jeans comfortabel maken is zijn leitmotiv geworden en krijgt vorm rond hybride items, een combinatie van denim en klassieke broeken, met paspelzakken. "Dat is wat steeds meer werkt," zegt Ridouh.

Sinds een jaar ontvangen de teams van Labdip hun klanten rechtstreeks in de showroom in Parijs, in een opnieuw ingerichte ruimte die Le Lab heet. Klanten maken een afspraak op de website en komen passen. "We nemen hun maten op, bepalen samen met hen hun morfologie en laten hen dan de jeans passen die hen het beste staat", legt Chloé uit. Het concept is overgezet naar de detailhandel om "een beetje commerciële animatie naar de verkooppunten te brengen" en om klanten aan zich te binden.

De labyrintische ruimte bij de ingang van de Who's Next beurs in Parijs, Porte de Versailles. Januari 2023 editie. Beeld: FashionUnited

Even verderop verdringt de menigte de XXL-stand van het kasjmiermerk NotShy. Ook hier is het moreel hoog. “We hadden een geweldig jaar en een uitzonderlijk einde van het jaar," zegt Olivier Criq, mede-directeur en medeoprichter van het merk dat 25 jaar geleden werd gelanceerd. "We boeken nu al bijna vijf jaar vooruitgang met dubbele cijfers," zegt hij.

Maar voor 2023 blijft de manager op zijn hoede en is hij "voorzichtig" vanwege de inflatie. "Ik denk dat dat mensen heel voorzichtig kan maken". Hij legt uit dat hij niet bang is omdat het merk zich richt op "een klantenkring die een beetje uit de toon valt" vanwege de hoge prijs van zijn producten, zodat zijn klanten niet het meest getroffen zijn, maar volgens hem zullen er "toch reacties komen."

NotShy is een regelmatige bezoeker van Who's Next. De stand zit vaak vol met klanten en het merk kent ze bijna allemaal. Maar ondanks de schijn is deze vergadervorm misschien niet de meest relevante voor het bedrijf vandaag. Olivier Criq vertrouwt ons toe dat hij eraan denkt om presentaties te organiseren in de privacy van zijn nieuwe Parijse kantoren: "Ik denk dat we op korte termijn onze klanten thuis zullen ontvangen, voor meer intimiteit, meer presentatie, iets meer verfijnd. Ik zeg niet dat het hier niet goed is, maar alles ligt door elkaar. Het gaat niet alleen om verkopen, je moet je klanten begeleiden, gezamenlijke projecten opbouwen en op beurzen heb je geen tijd. Ik denk dat het redelijk is dat we misschien een paar klanten minder hebben, maar dat we ons potentieel beter benutten bij vaste klanten die in het merk geloven.”

De manager voegt eraan toe: "Het merk is 25 jaar oud. Als we op termijn willen doorgaan, moeten we nieuwe manieren vinden om met distributeurs en winkels samen te werken. We moeten praten over MVO, kwaliteitskwesties, enz.".

De Imperial groep doet het ook erg goed. De Italiaanse groep, opgericht in 1978, die Imperial, Imperial men, Please (sinds 1993) en Dixie (een Florentijns merk dat in 2014 werd gekocht) omvat, had een "uitstekend" jaar in 2022, "maar dat betekent niet dat de wereldmarkt het beter doet. De markt komt eerder naar ons toe", zegt Alban Valentin, verkoopdirecteur voor Frankrijk. Luca Deluca, managing director van Imperial France voegt daaraan toe: "Het jaar 2022 was voor ons uiterst positief omdat we vooraf hebben geïnvesteerd in de structuur, we hebben mensen opgeleid en toen de post-covid arriveerde waren ze er klaar voor."

Het bedrijf, dat zich richt op het bedrijfsmodel van fast-fashion, volledig Made in Italy, werkt met onmiddellijke levering en presenteerde op Who's Next niet zijn herfst-winter 2023 collecties maar die voor lente-zomer 2023. De vier merken van de groep bieden elke week nieuwe producten aan en hebben dus een groot assortiment, wat tot uiting kwam in de omvang van de stands.

De Imperial Group opende 10 jaar geleden zijn Franse dochteronderneming. Het heeft nu vijf showrooms in Frankrijk en een grote logistieke basis in de buurt van Aix-en-Provence, waardoor het de meeste van zijn producten binnen 24 uur aan winkels kan leveren. Voor 2023 mikt het bedrijf op een groei van 15 procent. "De investeringen die tussen 2019 en 2022 zijn gedaan, moeten verder worden gerealiseerd", legt Alban Valentin uit.

Klein nieuws en niche merken

Hoewel de gevestigde merken de overgrote meerderheid van de exposanten vormden, namen ook jonge labels en nichemerken enkele vierkante meters van het gigantische paviljoen in beslag. Deze omvatten Chez Nous en Our Sister.

"Dit is de derde keer dat we naar Who's Next gaan en we komen net terug van Pitti Uomo in Florence. Het was geweldig," zegt Camélia Barbachi, de oprichter van Chez Nous. Het jonge label werd gelanceerd in oktober 2021 en richt zich op een niet-gendergebonden ready-to-wear en accessoires aanbod met een toegankelijke premium positionering. Elk stuk is geïnspireerd op de Tunesische afkomst van de oprichter en wordt vervaardigd tussen Frankrijk en Tunesië.

Het merk, dat direct-to-consumer en via een groothandelsnetwerk wordt gedistribueerd, heeft van een oversized, zwaargewicht T-shirt zijn bestseller gemaakt. Het stuk heet Tataouine en heeft een geborduurde inscriptie in Arabische kalligrafie op de voorkant, "Chez nous", wat verwijst naar een uitdrukking die Tunesiërs gebruiken om dubbele onderdanen aan te duiden. "Als we naar Tunesië gaan, praten we over Frankrijk en zeggen we 'Chez nous là-bas en France' [Bij ons onderin Frankrijk, red.]," legt de 25-jarige ontwerpster uit. “Dus het is een kleine bijnaam die ik me wilde toe-eigenen door er de naam van het merk van te maken. Ten eerste omdat ik denk dat het iets samenbindends heeft, het weerspiegelt waarden van gastvrijheid, en ook omdat het idee was om de pluraliteit van identiteit te vieren."

Chez Nous is een van die jonge, geëngageerde merken die de nieuwe normen van vandaag in hun DNA hebben: namelijk een milieuvriendelijkere productie en een inclusief aanbod. De stukken zijn er in acht maten, van dubbel XS tot driedubbel XL. Camélia Barbachi legt uit: "Alles is ontworpen voor een maximaal aantal morfologieën, dus het modelleren kost veel tijd.

In een van de rekken zien we een stuk denim, met figuurnaden, een beetje los en hoog getailleerd: de Zooter, een andere bestseller van Chez nous. "Het is een spijkerbroek geïnspireerd op de zoötpakken die werden gedragen door Afro-Amerikanen ten tijde van de rassenscheiding in de Verenigde Staten. Ik wilde hulde brengen aan het werk van minderheden om hun identiteit terug te winnen en ik wilde het ook in Tunesië maken omdat er in Tunesië echte denimkennis is.

Ze voegt eraan toe: "Ik probeer minderheden te vertegenwoordigen, mensen die gewoonlijk niet in de mode-industrie voorkomen. Ik ben van Tunesische afkomst en daarom kon ik me niet identificeren in de mode-industrie. Doelstelling voor 2023: ontwikkeling van het btob-netwerk in Frankrijk en internationaal.

Stand van het merk Our Sister Who's Next show in Parijs, januari 2023 editie. Beeld: FashionUnited

Bij de ingang van de beurs, in de ruimte "CXMP District", maakt het Belgische merk Our Sister een goede indruk met zijn kleurrijke rekken. Our Sister, gevestigd in Antwerpen, is de vrouwelijke tegenhanger van het in 2018 opgerichte mannenmerk Castart. Dit jonge merk heeft een winkel in Antwerpen, hoofddistributie in Nederland en België en breidt nu uit naar Canada en Azië.

Dit was de eerste keer dat het merk deelnam aan Who's Next. We vinden het leuk, maar we denken dat het misschien een beetje te groot is voor ons, omdat we een echt persoonlijk en authentiek merk hebben, een beetje een niche," legde de exposant uit op zondag, de laatste dag van het evenement.

Hoewel het bedrijf enkele serieuze kopers ontmoette, waaronder een "grote klant" uit Korea, wijst het op wat andere jonge merken in hun gesprekken met FashionUnited lieten doorschemeren. Want hoewel Who's Next jonge merken aantrekt, voldoet de show niet altijd aan de verwachtingen van nichemerken en kleine ontwerpers. The Author, een Koreaans merk met een pure stijl, had hetzelfde gevoel en vertrouwde toe dat het geïnteresseerd was in beurzen die meer gericht waren op jonge ontwerpers, zoals Tranoi.