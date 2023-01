Solide show in moeilijke tijden: Stoffenbeurs Munich Fabric Start bewijst stabiliteit

München - Onzekere tijden vragen om betrouwbaarheid, en dat is wat de stoffenbeurs Munich Fabric Start, die op 24 januari begon en vandaag eindigt, te bieden had. Naast de stoffentrends voor het seizoen SS24 stond het evenement in het teken van digitalisering en duurzaamheid, die met een uitgebreid ondersteunend programma werden besproken en gepresenteerd.

Terwijl het de afgelopen maanden op veel internationale beurzen zichtbaar was dat de mode- en sportindustrie nog steeds in crisismodus verkeert omdat de beurzen kleiner zijn geworden, belangrijke trekpleisters ontbraken en het aantal bezoekers is teruggelopen, laat Munich Fabric Start een relatief stabiel beeld zien. Ongeveer 900 gecureerde exposanten presenteerden hun stoffencollecties en innovaties voor het seizoen SS24 op de beurs, die vandaag eindigt, in de hallen van het MOC in München, in het Keyhouse en in Bluezone. "De beurs is goed geboekt, Bluezone en Keyhouse zijn zelfs volgeboekt, ondanks moeilijke tijden", verklaarde Sebastian Klinder, Managing Director Munich Fabric Start aan het begin van het evenement. "Onze omvang is ongeveer hetzelfde als voor corona." Alleen het aantal exposanten uit Azië - vooral uit China - heeft zijn vroegere kracht nog niet herwonnen.

Gestileerde plantenprints met etnische verwijzingen bij Munich Fabric Start in januari 2023. foto: FashionUnite

De nieuwe kleur- en materiaaltrends, innovaties en inspiraties werden getoond op een totale tentoonstellingsoppervlakte van ongeveer 42.500 vierkante meter, verdeeld over acht zones en uitvoerig geënsceneerde trendforums en monster ruimtes. De nieuwe ruimte in het tegenoverliggende Motorworld werd echter niet gebruikt. Het segment The Source voor manufacturing en all-in-one leveranciers, die daar in augustus voor het eerst te zien was, wordt pas in de zomer weer gehouden.

Digitalisering: verdere ontwikkeling van 3D-technologieën

De beurs legde bijzondere nadruk op de thema's duurzaamheid en digitalisering, wat tot uitdrukking kwam in het motto van de beurs "Dare and Care". De nadruk lag vooral op de inkoop van duurzame materialen en de digitalisering van de productontwikkeling en de hele toeleveringsketen. Dit werd bijvoorbeeld zichtbaar in de nieuw ingerichte ruimte voor duurzaamheid en digitalisering in het midden van het MOC. In een van de drukst bezochte beursruimtes - Hal 2 in het MOC - presenteerde de Assyst Experience zich voor het eerst op een oppervlakte van ongeveer 300 vierkante meter. De fashion tech specialist, die sinds januari 2023 deel uitmaakt van de Chinese 3D software groep Style 3D, toonde de mogelijkheden van digitalisering voor de mode-industrie samen met andere technologie partners en in lezingen en paneldiscussies. Zo zal de nieuwe samenwerking met Style 3D in de toekomst productontwikkeling op mobiele telefoons mogelijk maken, de overdracht van 3D-gegenereerde ontwerpen naar 2D-uitsneden verbeteren en het mogelijk maken ontwerpen in virtuele werelden weer te geven en te animeren.

Duurzaamheid centraal op de beurs

Vlak daarnaast en dus centraler gelegen dan voorheen, presenteerde de beurs in het ReSource-gebied duurzame stoffeninnovaties die bijvoorbeeld bio-gecertificeerd, bio-based, gerecycled, recyclebaar of uit regeneratieve bronnen afkomstig zijn. "Met ongeveer 700 monsters is dit gebied merkbaar gegroeid en ook de kwaliteit van de inzendingen is weer toegenomen. Dit laat zien hoe belangrijk dit gebied is geworden voor zowel exposanten als bezoekers", legt Frank Junker, partner en creatief directeur van Munich Fabric Start, uit.

Een hoed gemaakt van haar in het MFS Keyhouse, januari 2023. Foto: FashionUnited

Zoals altijd waren echte innovaties op het gebied van duurzaamheid te zien in het Keyhouse, waar Savine Schoorl bijvoorbeeld producten van haar presenteerde, het Wint Design Lab stoffen van 100 procent collageen liet zien en Verena Brom biologisch afbreekbare folies presenteerde die gemaakt zijn van restjes uit de vruchtensapproductie.

Modetrends SS24: de tijd van de Lohas loopt ten einde

In de modetrends worden de contrasten langzaam weer kleiner, maar blijven schommelen tussen de invloeden van de nieuwe digitale werelden en hun techniciteit, nostalgie, natuurlijkheid en verschillende culturen. Voor Carl Tillessen, trendanalist bij het DMI [Deutsches Mode-Institut, red.], loopt er toch een tijdperk ten einde, namelijk dat van de "Lohas". Dit consumententype staat voor een bijzonder gezondheidsbewuste, duurzame levensstijl die eerder naar de toekomst kijkt dan naar het heden. Maar de pandemie heeft ons geleerd in het moment te leven. "We hunkeren naar zelfverwennerij en willen uitbreken, over de top gaan en leven," zei Tillessen in zijn lezing.

Volume en metallic looks in sterke kleuren, gezien in de trendpresentatie van Peclers Paris. Foto: FashionUnited

Stoffentrends: levendige kleuren, metallics en contrasten

Tot de nieuwe trendkleuren behoren dan ook fruitige, levendige kleuren die optimisme uitstralen, zoals geel, fuchsia, paars en mauve. Metallics winnen ook aan kracht, soms in zilver en goud, maar ook in gekleurde tinten en pastels. "Metallics spelen een bijzonder belangrijke rol in accessoires," zegt Karin Schmitz, Business Development Director DACH bij Peclers Paris in haar trendpraatje over womenswear SS24. Hierbij passen opvallende looks die spelen met grote volumes, plooien, 3-D effecten en ongewone halslijnen. Denim wordt steeds belangrijker als tegenhanger van vrouwelijke details en kleuren. Culturele invloeden komen uit Afrika en Slavische landen. Deze twee invloeden hebben gestileerde, grootschalige plantenmotieven in sterke, contrasterende kleurstellingen gemeen en passen uitstekend bij donkere effen kleuren. Glamour blijft ook belangrijk, zegt Schmitz, maar wordt herhaaldelijk doorbroken met genderneutrale elementen zoals denim, T-shirts, oversized broeken, athleisure stukken en workwear referenties.

Het verlangen naar meer is ook duidelijk in de denims. Bewegende oppervlakken, veroorzaakt door nieuwe structuren, door stras of door patronen - ruiten bijvoorbeeld - zetten de toon. Ook prints spelen een rol, wat door printerfabrikant Brother werd gedemonstreerd op een gebied in de Bluezone. Daar werd tijdens een live demonstratie getoond hoe een direct-to-garment printer jassen en broeken verbetert.

Di artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.