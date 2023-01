Luxe schoenenretailer Shoebaloo stopt: “Wereld is drastisch veranderd”

De luxe schoenenretailer Shoebaloo stopt ermee, dat maakt de schoenenretailer bekend via Instagram.

“Na 45 jaar is het tijd om de deuren te sluiten”, schrijft Shoebaloo. “De wereld is de afgelopen jaren drastisch veranderd en daarom besluiten we om het Shoebaloo-hoofdstuk te beëindigen.” De schoenenretailer schrijft verder dat het op 31 januari de laatste schoenen zal verkopen en vaarwel zegt.

Shoebaloo werd begin jaren zeventig opgericht door Hartog Streim. De eerste winkel opende hij in de Amsterdamse Jordaan. Na 38 jaar nam zijn zoon Marlon Streim het schoenenwinkel imperium over. De winkel in de Jordaan maakte plaats voor vestigingen op A-locaties in Amsterdam, Rotterdam, Maastricht en Utrecht.