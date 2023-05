Van Chanel tot Choupette en Lagerfeld zelf: Dit droegen beroemdheden tijdens het Met Gala

New York - Het jaarlijkse Met Gala keerde gisteravond terug naar het Metropolitan Museum of Art in New York, met als rode draad het werk van wijlen Karl Lagerfeld die dit jaar centraal stond in het thema 'Karl Lagerfeld: A Line of Beauty'.

Genodigden van het evenement, voornamelijk de gebruikelijke rits aan beroemdheden, werden vooraf geïnformeerd om een "authentieke benadering" van de dresscode te kiezen, idealiter in een archieflook of een modern ontwerp van een van de labels die de overleden ontwerper leidde - waaronder Chanel, Fendi, Jean Patou en Chloé, evenals zijn eigen gelijknamige label.

Hoewel de beslissing om Lagerfeld als middelpunt van het evenement van dit jaar te kiezen op gedeeltelijke kritiek van het grote publiek stuitte, waarbij online werd gewezen op de vele controversiële opmerkingen die de ontwerper tijdens zijn carrière maakte - met name over de #MeToo-beweging en lichaamsvormen - kwamen beroemdheden toch massaal opdagen om zijn creatieve werk te eren.

Naast Vogue's hoofdredacteur Anna Wintour werd het evenement mede voorgezeten door tennisster Roger Federer, actrices Michaela Coel en Penélope Cruz en Grammy-winnende zangeres Dua Lipa, die met name een wollen tweed jurk met korset aantrok uit de Chanel FW92 haute couture collectie.

Dua Lip wears vintage Chanel for the Met Gala 2023. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)

Trouwe ambassadeurs en Karl look-a-likes

Een handvol Chanel-ambassadeurs kwamen passend genoeg in vol ornaat. Kristen Stewart droeg een volledige look uit de cruise 2016/17 collectie van het modehuis, waaronder een wit wit jasje, een gabardine broek en een zijden chiffon blouse. Blackpink's Jennie Kim maakte haar Met Gala debuut in een vintage Chanel mini jurk uit 1990. Voormalig ambassadrice Margot Robbie keerde terug naar het label met een zwarte zijden jurk geïnspireerd op de SS23-collectie van Chanel.

Er waren natuurlijk nog meer knipogen naar het Franse modehuis gedurende de avond. Nicole Kidman betrad de crème loper in de roze tulejurk die ze droeg voor haar Chanel No.5 advertentie uit 2004. De jurk maakte al indruk tijdens haar eerste roemrijke 180 seconden in de advertentie, maar op het Met Gala bleef ze de aandacht trekken met haar 250 roze struisvogelveren en meer dan 3000 kristallen en pailletten.

Nicole Kidman wearing Chanel for the Met Gala 2023. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)

Een andere manier om Lagerfeld te eren was om "een Choupette te vinden" - een verwijzing naar de Birmaanse kat van de ontwerper en een richting die sommigen vrij letterlijk namen. Zangeres Doja Cat, bekend om haar ironische kijk op mode, verscheen in een Oscar de la Renta-jurk, compleet met kattenoren, op katten geïnspireerde gezichtsprotheses en klauwachtige nagels. Ondertussen ging acteur Jared Leto nog een stapje verder door Choupette volledig te channelen in een volledig kattenkostuum.

Doja Cat wearing Oscar de la Renta at the Met Gala 2023. Image: Messika

Anderen kozen voor meer subtiele verwijzingen naar de harige metgezel, zoals te zien in katvormige accessoires van bijvoorbeeld Janelle Monae en Chloe Fineman. Het moet worden opgemerkt dat Choupette zelf niet verscheen, ondanks vele circulerende geruchten voorafgaand aan het evenement. Op de officiële Instagram-pagina van de kat postte "ze": "Veel mensen nodigden me uit om de rode loper van het Met Gala 2023 te bewandelen als eerbetoon aan papa, maar we bleven liever rustig en gezellig thuis. We brengen elke dag sinds zijn afscheid een eerbetoon aan mijn papa en we zijn erg ontroerd dat er nog een dag aan hem is gewijd."

Anderen kozen ervoor om zelf volledig in de huid van Lagerfeld te kruipen, wiens kenmerkende stijl vaak bestond uit een op maat gemaakt zwart pak met een overhemd met hoge kraag en een zwarte stropdas. Cardi B combineerde de combinatie van stropdas en overhemd met een bloeiende rok van gigantische rozen, een ontwerp van Chenpeng Studio. Later vertrok ze in een roze ensemble, waarbij de combinatie van de twee looks een verwijzing leek naar de jurk van Lily-Rose Depp uit de haute couture SS17-show van Chanel. Kendall Jenner, aan de andere kant, bewerkte Lagerfeld's basisitems in een Marc Jacobs bodysuit, waarbij ze de getailleerde look verving door lovertjes en vloeiende mouwen.

Cardi B wears Chenpeng Studio for the Met Gala 2023. (Photo by Angela WEISS / AFP)

Kendall Jenner wears Marc Jacobs for the Met Gala 2023. Image: Marc Jacobs/Getty

Ontwerpers en beroemdheden eren Lagerfeld ontwerpcodes

Kim Kardashian, die erom bekend staat de regels van het Met Gala te buigen met haar gedurfde aanpak van vroegere thema's, verscheen in een Schiaparelli-korset met parels, verwijzend naar Lagerfelds veelvuldig gebruik van de kettingen in zijn Chanel-collecties. Hoewel de look zeker minder controversieel was dan haar beruchte Marilyn Monroe-affaire vorig jaar , trok hij wel vergelijkingen met een look die ze droeg in een Playboy-fotoshoot in 2007.

Anne Hathaway wearing Versace at the Met Gala 2023. Image: Versace

Skepta wearing custom Burberry for the Met Gala 2023. Image: Burberry

Ook Versace sierde de rode loper en kleedde meerdere beroemdheden, waaronder Anne Hathaway, wiens jurk zowel de ontwerpcodes van Lagerfeld combineerde - zoals te zien was aan het prominente gebruik van tweed - als die van het Italiaanse luxehuis, tot leven gebracht door uitgesneden panelen die aan elkaar werden gepatcht met oversized sluitingen. Ondertussen maakte Burberry's Daniel Lee zijn Met Gala-debuut, met veel aanwezigen in aangepaste looks die zijn eerste collectie met het merk weerspiegelden. De Britse rappers Stormzy en Skepta droegen beiden aangepaste jacquardpakken in zwart en "ridderblauw", terwijl Liberty Ross een zijden chiffonjurk met rozenprint droeg.

Lily Collins in Vera Wang, Asap Rocky in Gucci and Ke Huy Quan in Dior for the Met Gala 2023. Image courtesy from left to right: Cartier, Gucci, Dior

Slepen waren een andere populaire keuze op de crème loper van het Met Gala, want velen maakten van de gelegenheid gebruik om de extra stof te gebruiken voor hun eigen Lagerfeld referenties. Terwijl Lily Collins koos voor een grafische zwart-witte Vera Wang-look met 'Karl' op de sleep geschreven, was Jeremy Pope's interpretatie nog letterlijker. De Amerikaanse acteur bracht drama op de planken met een 30 meter lange Balmain-cape met een gigantische afdruk van Lagerfelds gezicht. Hij droeg de look samen met de ontwerper van het ontwerp, Olivier Rousteing, die bij de bekendmaking opmerkte dat de cape was gemaakt van 5.000 meter zijden chiffon.

Ook Met Gala-favoriet Rihanna nam het sleepsilhouet over, die modieus laat arriveerde in een kunstzinnige interpretatie van het thema. Het Valentino-ontwerp had een capuchon met bloemmotieven die ze al snel afdeed om een nauwsluitende witte jurk en haar babybump te onthullen. De zangeres verscheen arm-in-arm met partner Asap Rocky, die Gucci vertegenwoordigde in een geruite kilt over een versierde jeans. Zijn verwijzing naar het thema bleek uit zijn keuze om de onderste helft te combineren met een zwart colbert, een stropdas en een Lagerfeld-achtige zonnebril.

Jeremy Pope wearing Balmain at the Met Gala 2023. Image: Cartier

(From left) Image: Serena Williams and Jessica Chastain wearing Gucci (Photos courtesy of Gucci) and Pedro Pascal wearing Valentino (photo courtesy of Valentino)

Pierpaolo Piccioli and Florence Pugh attend the Met Gala 2023 - Pugh wears Valentino. Image: Valentino

(From left) Image: Paris Hilton wears Marc Jacobs (photo courtesy of Marc Jacobs/Getty), Emma Chamberlain wears Miu Miu (photo courtesy of Cartier) and Julia Garner wears Gucci (photo courtesy of Gucci)

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.