Ook Kim Kardashian ontkent schade aan Marilyn Monroe-jurk

Na de verklaring van Ripley's Believe it or Not, het museum dat de eigenaar is van de bekende Marilyn Monroe-jurk die Kim Kardashian droeg tijdens het Met Gala, ontkent nu ook de beroemdheid zelf dat de jurk schade heeft geleden. De reacties komen nadat twee weken geleden foto's naar buiten kwamen waar beschadigingen op de jurk te zien waren.

De jurk, een dun, zijden exemplaar bezaaid met kristallen, werd in 1962 door Marilyn Monroe gedragen toen ze 'Happy Birthday' zong voor president John F. Kennedy. Kardashian zegt tegen mediaplatform Today dat ze de jurk maar drie of vier minuten heeft aangehad. "Ik kwam aan in een badjas en slippers en onder de trap bij de rode loper deed ik de jurk pas aan." Na de rode loper wisselde de beroemdheid naar een replica van de iconische jurk.

Ripley's Believe it or Not gaf vorige week al aan dat de beschadigingen die te zien waren op de foto's die circuleerden [waarvan het onduidelijk is of deze zijn genomen nadat Kardashian de jurk droeg, red.] al aanwezig waren voorafgaand aan het evenement. In een conditierapport van 2017 over de jurk staat de schade al vermeld. Het gaat om een aantal naden die los zijn en versleten. Ook is er rimpelvorming bij de haak- en oogsluiting aan de achterkant.