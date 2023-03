Oprichter Fashion Club 70 draagt stokje over aan zijn zonen

De oprichter van Fashion Club 70, Luc Dheedene, draagt het stokje over aan zijn twee zonen, Miguel en Gregory, die vanaf heden het bedrijf leiden, dat maakt Fashion Club 70 bekend in een persbericht. De oprichter blijft nog wel betrokken bij de organisatie van het familiebedrijf als oprichter en vertegenwoordiger.

Miguel en Gregory nemen de rol als CEO en COO op zich, zo is te lezen. Beiden zijn al sinds hun tienerjaren betrokken bij het bedrijf en zijn al decennia lang werkzaam als commercieel directeur.

Fashion Club 70 is een mode distributeur/agentuur en is verantwoordelijk voor het verdelen van meer dan vijftig luxe en midden segment merken in de Benelux.