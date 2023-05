Pakkenmaker Suitsupply maakt weer winst na grote verliezen tijdens coronajaren

Pakkenmaker Suitsupply schrijft na jaren verlies weer zwarte cijfers, dat blijkt volgens het Financieele Dagblad uit de jaarrekening van het bedrijf. Suitsupply noteert een nettowinst van 8,1 miljoen euro in boekjaar 2022. De omzet bedraagt 499,1 miljoen euro. Dat is veel meer dan de krappe 320 miljoen euro in 2021.

Dat zijn opvallend positieve cijfers, aangezien het bedrijf erg onder de coronapandemie leed. Zo schreef de pakkenmaker een nettoverlies van 110 miljoen euro in 2020 . De omzet daalde dat jaar met een derde van 336,2 miljoen euro naar 205,4 miljoen euro. Vooral het eerste kwartaal kende een dieptepunt. De twee kwartalen daarna waren sterk. Wat opviel, was het feit dat Suitsupply in 2020 de internationale expansie pauzeerde en de vrouwenlijn Suistudio stopzette. Mede daardoor schreef de pakkenmaker 11,3 miljoen euro af op de voorraden.

Suitsupply bestempelde 2020 dan ook als een ‘bewogen jaar’, maar geloofde dat er in 2021 licht aan het einde van de tunnel zou schijnen. De resultaten van dat jaar laten echter zien dat dat nog niet het geval is. Hoewel Suitsupply een omzetplus van 56 procent in boekjaar 2021 noteert, vergeleken met de omzet van 2020, is dat niet genoeg om winstgevend te zijn. Het nettoresultaat eindigt op min 22 miljoen euro . De omzet bedraagt 319 miljoen euro.

Suitsupply boekt winst in 2022 dankzij kapitaalinjectie van oprichter

De omzet van de pakkenmaker blijft dus ook achter op de pre-corona resultaten (336,2 miljoen euro in 2019). Toch ziet de oprichter, Fokke de Jong, kansen in een wederopbouw en besluit in 2022 zo’n 35 miljoen euro in het bedrijf te injecteren . Daarnaast sloot De Jong een overeenkomst met bestaande kredietverstrekkers om coulanter te zijn met de terugbetaling.

Tijdens de coronacrisis stortte medeaandeelhouder NPM Capital 10 miljoen euro. Daarbovenop kreeg Suitsupply in 2020 een bankkrediet van 40 miljoen euro, waarvan de overheid tachtig procent garandeerde, schrijft het Financieele Dagblad.

De oprichter benadrukte destijds dat er niet met andere investeerders is gesproken. Ook waren er geen convenanten gebroken of betalingen gemist. De topman gaf aan dat de kapitaalstructuur niet meer van deze tijd was, mede omdat er noodverbanden waren aangelegd om de onderneming door de coronacrisis te loodsen. Suitsupply ging ervan uit dat dit zes maanden ging duren. In werkelijkheid hield de coronacrisis ruim twee jaar aan. De Jong gaf bovendien aan dat het belangrijk was Suitsupply toekomstbestendig te maken, waar het eerst het doel was zoveel mogelijk winkels te openen en zo snel mogelijk te groeien.

In het jaarverslag van 2022 maakt De Jong bekend bestaande filialen een opfrisbeurt te willen geven, zo schrijft het Financieele Dagblad. Daarnaast wil de oprichter nieuwe winkels openen en heeft het management een plan gemaakt om kosten te besparen. Daardoor verwacht de pakkenmaker dat het huidige personeelsbestand, dat zo’n 1550 medewerkers telt, blijft bestaan. Daarnaast gaat het bedrijf ervan uit dat het voldoende cash heeft om de expansieplannen te realiseren.