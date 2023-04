Duurzaam tassenmerk Myomy Do Goods failliet

Het duurzame tassenmerk Myomy Do Goods, dat onder de naam Goodforall B.V. opereerde, is op 14 april failliet verklaard door de rechtbank in Midden-Nederland, zo blijkt uit het openbare insolventieregister. Het tassenmerk vroeg zelf het faillissement aan. Goodforall B.V. telde zes werknemers.

Het bedrijf lijdde onder de gevolgen van de coronacrisis, waardoor minder verkocht werd. “Goodforall B.V. was voor 84 procent afhankelijk van fysieke winkelverkopen, terwijl de winkels gedurende 2020 en 2021 bij elkaar een jaar dicht zijn geweest”, zo schrijft de curator in het verslag.

Daarbij komt ook nog de forse omzetdaling in 2022 die de onderneming wijt aan de containercrisis. “De zomercollectie kwam hierdoor niet in februari binnen, maar in mei. Daardoor kon de collectie gelijk in de uitverkoop, waardoor de marges verder onder druk kwamen te staan.”

Faillissement voor Myomy Do Goods

In 2022 besloot Goodforall B.V. te reorganiseren. In het eerste kwartaal van 2023 leek dat zijn vruchten af te werpen, maar uiteindelijk bleek het herstel te laat te komen: “De overheadkosten bleven hoog en het consumentenvertrouwen en de omzet nam verder af.” De schuldenlast bleek te groot, waardoor er geen andere financiers meer aangetrokken werden en een faillissement niet meer was uit te sluiten.

Uit het eerste verslag is ook af te leiden dat verschillende partijen zich al gemeld hebben bij de curator om de mogelijkheid voor een doorstart te bespreken. “Eventuele biedingen worden de aankomende dagen geïnventariseerd”, aldus de curator.

Myomy is een Nederlands tassenmerk dat opgericht is in 2007. Het duurzame merk werd bekend met haar iconische My Paper Bag-design, het duurzame alternatief voor de papieren draagtas. Daarna bracht Myomy diverse tassen en accessoires op de markt met als doel om de wereld eerlijker en gelijkwaardiger te maken. Het tassenmerk is B Corporation gecertificeerd en werkt intensief samen met ‘changemakers’ in Bangladesh, India en Roemenië.