Schiaparelli zorgt voor verontwaardiging met couture collectie door nep jachttrofeeën

Het Parijse haute couture-seizoen startte maandag met de Schiaparelli-show van Daniel Roseberry. De collectie, geïnspireerd op Dante’s Inferno, een kunstwerk over het zoeken naar verlichting, bevat diverse spectaculaire dierenkoppen die op kledingstukken zijn genaaid. Het is een weergave van Dante’s reis om de weg naar de hemel te vinden terwijl hij wordt tegengehouden door drie dieren: een luipaard, een leeuw en een wolvin.

Image: Schiaparelli SS23 haute couture via Spotlight Launchmetrics

Journalisten op de eerste rij legden de creativiteit en genialiteit van Roseberry vast en deelden het op Instagram om de ontwerper te eren. Model Irina Shayk draagt een jurk met één mouw en een oversized leeuwenkop over haar borst en schouder. Een bijna identieke jurk met leeuwenkop wordt gedragen door realityster en beautyondernemer, Kylie Jenner, die in het publiek zit. De New York Times twitterde dat jenner ‘met een vriendin’ was aangekomen.

Naomi Campbell draagt een zwarte jas van imitatiebont. Over haar schouder hangt een wolf. Het namaken van de dieren is vakmanschap van een ander niveau. De dieren lijken levensecht. Roseberry beschreef de details van hoe een basis van handgesculputeerd schuim, wol en zijden imitatiebont zo levensecht werd gemaakt, op Instagram. Het markeert zijn trots op de natuur.

Een ode aan de natuur zorgt voor trammelant

Diet Prada, het vaste Instagram-account dat bekend staat om zijn cancel culture moda operandi, gaf commentaar op de geweldige kwaliteit van de collectie en postte een selectie ‘beste looks’.

Daarna volgde er trammelant op sociale media. Gebruikers reageerden op een manier waarvan zelfs de grootste modeliefhebbers het niet konden voorspellen. Excuses voor het taalgebruik: “We moeten stoppen met het tonen van dieren als luxeproducten”, zei een gebruiker. Een ander schreef: “Je viert de glorie van de natuur niet door het te dragen als een ordinaire trofee.” Anderen zagen het surrealistische er niet van in en zeiden dat veel diersoorten door de mens is ‘uitgeroeid’. Zij vonden zo’n weergave op de catwalk niet nodig.

Image: Schiaparelli SS23 haute couture via Spotlight Launchmetrics

Duizenden reacties overspoelden Schiaparelli’s Instagram en de meerderheid van de gebruikers zetten vraagtekens bij het concept van het eren van dode dieren. Maar, modeliefhebbers legden al snel uit waar het nerk voor staat en gaven als argument dat elke nepbontjas of -accessoire dan een doelwit zou moeten zijn.

Terug naar 2018, toen Gucci een show presenteerde met modellen die levensechte replica’s van hun hoofd droegen. De griezelige, levensechte figuren deden denken aan cefaloforen en gemartelde heiligen die hun eigen hoofd droegen. Het was controversieel, maar het kreeg niet dezelfde verontwaardigde reacties als de dierenhoofden van Roseberry.

Image: Gucci FW2018 via Spotlight Launchmetrics

Haute Couture brengt een ode aan vakmanschap. Wil men het laten slagen, dan moet het de klanten zo gek maken om er tienduizenden euro’s aan uit te laten geven. Hoewel de hoofden van Roseberry misschien een schokkende, symbolische keuze waren, illustreren zij de ongelooflijke technieken en het talent van het modehuis. Bovendien zetten de hoofden de rest van de collectie in de schaduw. Ook dit onderdeel van de collectie is voorzien van een sterk staaltje vakmanschap, zoals het crèmekleurige jasjes met parels of de jurk met een in pailletten ondergedompelde voorkant.

Worden de betalende klanten van Schiaparelli afgeschrikt door de trammelant op sociale media? Waarschijnlijk niet.

Image: Schiaparelli SS23 haute couture via Spotlight Launchmetrics