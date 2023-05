Omzetgroei textielsuper Zeeman zet verder door

Textielsuper Zeeman laat zijn ‘consumentenomzet’ met 115,3 miljoen euro groeien in boekjaar 2022, zo blijkt uit het gedeponeerde MVO-verslag. Het bedrijf behaalt een omzet van 931,5 miljoen euro. De ‘consumentenomzet’ zit sinds 2020 weer in de lift. Zo boekte het bedrijf in dat jaar een omzet van 740,6 miljoen euro. In 2021 was dat 816,2 miljoen euro.

De netto-omzet van het bedrijf komt in 2022 neer op een bedrag van 774,2 miljoen euro. Dat ligt 95,7 miljoen euro boven het niveau van een jaar eerder. Over het bedrijfsresultaat wordt in het verslag niets vermeld.

Met een groeiende omzet, groeit ook het aantal verkochte artikelen. Zo verkocht Zeeman 290,7 miljoen artikelen in het jaar 2022. Dat is 4,6 procent meer dan een jaar eerder. Het jaar 2022 was ook het jaar waarin Zeeman zijn Resale-programma verder uitbreidde. Sinds begin dat jaar zamelt de textielsuper kleding in, in alle Nederlandse winkels. In mei rolde het programma uit naar België. In totaal werden 33.673 tweedehands kledingstukken verkocht. Dat zijn zo’n 13.000 stuks meer dan in 2021.

Zeeman verwacht komende jaar ‘uitdagende macro-economische en mondiale ontwikkelingen’

Daarnaast wordt in het verslag ingegaan op de uitbreiding van de winkels en de lancering van het nieuwe winkelconcept. “De kwaliteit van het winkelbestand is verbeterd door panden te renoveren en door minder goed presterende winkels te sluiten”, aldus Zeeman in het verslag. Eind 2022 telde de textielsuper 1313 winkels, waarvan 454 winkels in Nederland en 267 winkels in België. Daarnaast is 2022 het jaar waarin Zeeman zijn webshop uitrolde naar landen zoals Duitsland, Luxemburg, Spanje en Oostenrijk. In april 2023 passeerde Zeeman voor het eerst de Portugese grenzen .

Financieel gezien verwacht het bedrijf dat het komende jaar in het teken staat van ‘uitdagende macro-economische en mondiale ontwikkelingen’.