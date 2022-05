Zeeman start met verkoop tweedehands in België

Textieldiscounter Zeeman start in België met de verkoop van tweedehandskleding. De introductie volgt na een succesvolle lancering van resale in Nederland, zo is te lezen in een persbericht. Voor nu gaat het om een pilotproject in Genk en Merksem.

In de Zeeman filialen in Genk en Merksem kunnen klanten vanaf vandaag tweedehands baby- en kinderkleding kopen. Ook heeft de consument de mogelijkheid gebruikte kleding in te leveren voor hergebruik of recycling, aldus het persbericht. Ingezamelde kleding wordt door sociale retail-onderneming Het Goed gecontroleerd en gesorteerd op hergebruik of recyclage. Zeeman koopt op zijn beurt de baby- en kinderkleding in bij Het Goed. Deze items krijgen bij Zeeman een ‘resale’ label.

Het project zal bij positieve analyse verder worden uitgerold. Dit zal dan zijn bij andere filialen die hiervoor geschikt zijn, aldus het persbericht.