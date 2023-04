Zeeman breidt uit naar Portugal. De textieldiscounter opent op 26 april zijn eerste winkel in Matosinhos, dat maakt Zeeman vrijdag bekend in een persbericht. De komende weken verwacht het bedrijf een tweede en derde winkel te openen in het Portugese district Porto.

Met de opening van de winkel, krijgt Portugal ook toegang tot een webshop. Deze wordt halverwege mei gelanceerd.

Ruim 55 jaar opende Zeeman ruim 1300 winkels: 455 in Nederland, 118 in Duitsland, 268 in België, 308 in Frankrijk, 159 in Spanje, 1 in Oostenrijk en 12 in Luxemburg. De webshop van het bedrijf lanceerde in 2012 in Nederland, in 2016 in België, eind 2021 in Frankrijk en in 2022 ook in Duitsland, Luxemburg en Oostenrijk.