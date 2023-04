Kabinet vindt ‘ecolabel’ voor kleding gedoe, wil wachten op Europese regels

Het kabinet staat niet open voor het voorstel om kleding te voorzien van een ‘ecolabel’- een zogenaamde duurzaamheidsscore. De Tweede Kamer wacht liever op Europese voorstellen, zo klinkt het maandag tijdens een debat over circulaire economie.

Het 'ecolabel'-voorstel is een idee van D66-kamerlid Kiki Hagen om de kledingindustrie te verduurzamen. Naast de duurzaamheidsscore wil de partij ook dat het duidelijker wordt wat er gebeurt met kledingstukken die geretourneerd zijn of niet verkocht worden. Zes procent van de gemaakte kledingstukken wordt namelijk verbrand of gedumpt bij het vuilnis, zo schrijft de Volkskrant. Slechts één procent van de wereldwijd weggegooide kleding wordt gerecycled.

Tweede Kamer wil geen extra regels, wacht liever op Europese wetgeving

Hoewel de Tweede Kamer de voorstellen in grote lijnen lijkt te steunen, denkt staatssecretaris Vivianne Heijnen (CDA) er anders over. Heijnen is niet van plan om op korte termijn wetgeving in gang te zetten. “De textielindustrie houdt niet op bij de grens.” In 2024 komt de Europese Commissie met een voorstel om de textielindustrie te verduurzamen. “We kunnen later altijd besluiten om aanvullende maatregelen te nemen.”

Linkse partijen zijn niet blij met die uitspraken en roepen het kabinet op zich te haasten. “Europese regels zijn belangrijk, maar we weten dat daarop wachten heel lang duurt. Die tijd is er niet”, klinkt het vanuit politieke partij D66. De politieke partij VVD is blij dat er geen nieuwe Nederlandse regels komen, want ‘zo kan de markt zelf invulling geven aan gewenste ontwikkelingen’.

Heijnen zoekt een tussenweg en stelt voor regels af te spreken met Europese landen die het Nederlandse beleid steunen. De Europese Commissie zou dan aan kunnen sluiten bij deze ‘koplopers’. “We hebben al veel contacten met andere ambitieuze landen, maar we willen afspraken maken op Europees niveau. Na het Europese voorstel zal ik mijn standpunt bepalen”, aldus Heijnen volgens de Volkskrant.

Europese Green Deal streeft naar klimaatneutrale economie in 2050

Uiteindelijk moet de Europese economie in 2050 klimaatneutraal zijn, dat is opgenomen in de Europese Green Deal. In maart 2022 maakt de Europese Commissie dan ook het eerste pakket maatregelen bekend om de overgang naar een circulaire economie te versnellen.

De EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles bevat diverse doelen die in 2030 behaald moeten zijn. Zo wil het dat alle textielproducten op de Europese markt duurzaam, repareerbaar en recyclebaar zijn, voor een groot deel gemaakt zijn van gerecyclede vezels, geen gevaarlijke chemicaliën bevatten en geproduceerd zijn met respect voor sociale rechten van de mens.

Om deze doelen te behalen, zijn diverse actiepunten opgesteld. Zo worden er ontwerpeisen voor textiel opgezet. Textiel en kleding moet ontworpen worden met het doel de levensduur te verlengen, makkelijker te repareren en recyclen zijn en het moet een minimum hoeveelheid gerecycled materiaal bevatten. Daarnaast wil de Europese Commissie onder andere overproductie en overconsumptie tegengaan en onverkochte of geretourneerd textiel ontmoedigen, en moet er een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid komen.

Een ander actiepunt uit de EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles is greenwashing tegengaan. Dat doet de Europese Commissie door greenwashing simpelweg strafbaar te maken . Bedrijven mogen bijvoorbeeld geen ‘algemene, vage milieuclaims’ meer maken, zoals ‘milieuvriendelijk’, ‘eco’ of ‘groen’. Bovendien is het strafbaar om een duurzaamheidsclaim te maken over een geheel product, wanneer het in feite maar een gedeelte van het product betreft. Als laatste mogen bedrijven geen gebruik maken van een ‘vrijwillig duurzaamheidslabel’ dat niet gebaseerd is op verificatie van een externe partij of publieke autoriteit.