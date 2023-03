Vivian Hoorn lanceert ‘body confident’ label Viveh: “Kunnen dragen wat je mooi vindt geeft zelfvertrouwen”

“Niemand had mij verteld dat het opzetten van een modemerk zo intens kon zijn,” lacht Vivian Hoorn aan de telefoon. Lachen, dat kan ze gelukkig nog, ondanks de spanning. Vandaag lanceert ze haar eigen label Viveh, een label dat liefde predikt voor lichamen van alle vormen en maten - tegen de achtergrond van een mode-industrie waar standaard op maat vierendertig wordt gesampled.

Hoorn werkt al geruime tijd in de modewereld, als model, fotograaf en influencer. Ze is een bekend gezicht in de body positivity-beweging - al gebruikt ze zelf liever de term body confidence. Tegenover haar 616 duizend volgers wil ze bekrachtigen dat ieder lichaam een bron kan zijn van zelfvertrouwen. Daarvoor is goede kleding belangrijk, weet Hoorn. Kleding die bevestigt: ik mag er wezen.

Vivian Hoorn: “Je moet kunnen dragen wat je wilt”

Hoe zeldzaam die kleding is, werd Hoorn de afgelopen jaren duidelijk. “Mijn lichaam veranderde, en het werd steeds moeilijker om kleding te vinden die aan mijn stijl voldeed, die trendy was, en waar ik me zelfverzekerd in voelde. Ik kwam nauwelijks kleding tegen waarvan ik dacht: daar heeft iemand over nagedacht die zelf ook een grotere maat heeft.”

Daar wilde ze verandering in brengen, zegt ze, voor haarzelf en voor haar volgers. “Aan hen wil ik ook laten zien dat je kunt dragen wat je wilt, ongeacht je lichaamsvorm. Het hoeft niet te verhullen of af te kleden. Je kunt gewoon een jurk aan die je leuk vindt, en of je nu een buikje hebt of niet, in die jurk ben je mooi. Punt.”

Campagnebeelden van Viveh. Beeld: Viveh

Dus stapte Hoorn een jaar geleden naar een Nederlands productiebedrijf om zelf een eigen merk op te starten. Ze wilde het productiedeel graag uit handen geven, zei ze, zodat zij zich kon focussen op de creatieve kant van het verhaal. Hoorn ontwierp de 27 stijlen die deel uitmaken van de eerste collectie, bedoeld voor het zomerseizoen. Er zitten jurken, tops, broeken, rokken en zwemkleding bij, in een gedekt palet van zwart, ecru, beige en zeeblauw. Wat stijl betreft ligt de collectie in het verlengde van de eigen smaak van Hoorn, die ze omschrijft als ‘klassiek en chique’.

Samples in maat 42

Net zo belangrijk als de stijl is hoe er in het ontwerpproces met met verschillende lichaamstypen rekening is gehouden. In plaats van de samples in maat 34 uit te voeren en dat ontwerp te extraheren naar grotere maten, zoals bij de meeste kledingmerken gebeurt, werd Viveh ontworpen op basis van een maat 42. Dat maakt een groot verschil, legt Hoorn uit. “Er wordt dan veel meer rekening gehouden met curves, en waar je je als drager prettig bij voelt als je die hebt.”

De eerste collectie wordt uitgebracht in maat 36 tot en met 46. Dat vindt Hoorn zelf nog best een krappe maatboog voor hoe divers haar publiek is. Ze had de maatreeks al willen uitbreiden voor de lancering van het merk, ook met verschillende lengtematen, maar er werd besloten toch te wachten. “We weten nog niet helemaal zeker waar onze doelgroep zit, en we willen uit duurzaamheidsoogpunt geen risico lopen op overstock,” vertelt ze. “Ik wil graag iedereen direct tevreden stellen, maar de realiteit is dat dat niet meteen gaat - ook financieel gezien niet.” Wel zijn veel van de kledingstukken in de eerste collectie rekbaar en verstelbaar, waardoor de maat minder nauw luistert en de kleding op meerdere lichaamstypen past.

Campagnebeelden van Viveh. Beeld: Viveh

Viveh lanceert met eigen webshop

De kleding van Viveh wordt grotendeels geproduceerd in Portugal, en deels in Tunesië en India. De kledingstukken zijn gemaakt van regulier en biologisch katoen, ecovero, viscose, linnen en gerecycled polyester. Op basis van materiaalgebruik kan Hoorn ‘niet zeggen dat Viveh een duurzaam merk is’, geeft ze toe. “We zijn er wel bewust mee bezig. Maar volledig duurzame materialen vinden binnen de prijscategorie waarin we werken is lastig.” De verkoopprijzen van Viveh liggen nu tussen de vijftig en tweehonderd euro. Hoorn wil op termijn ‘zo duurzaam mogelijk’ gaan werken, zegt ze, maar daarvoor zijn ook weer nieuwe investeringen nodig. Om die te kunnen doen moet Viveh eerst in de markt liggen.

Viveh wordt in eerste instantie via de eigen webshop verkocht, maar vanaf het najaar - wanneer de volgende collectie gepland staat - wil Hoorn Viveh ook graag via andere retailers aan klanten presenteren. “Ik wil dat mensen de stoffen kunnen voelen,” zegt Hoorn. “Ik hou zelf heel erg van zachte stoffen, en die kun je op een website gewoon niet ervaren.”

Voor nu is Viveh wat communicatie betreft vooral gericht op vrouwen. Denkt Hoorn ook aan een mannenlijn? “Wie weet,” zegt ze. Ze merkte de afgelopen weken na het delen van de eerste beelden dat mannen al in sommige kledingstukken uit de vrouwenlijn geïnteresseerd zijn, zoals de lange dunne kaftan die Hoorn op een van de campagnebeelden draagt. “En mijn vriend draagt ook een Viveh-blouse,” zegt ze. “Voor nu geldt: Viveh is voor iedereen die het aan wil. Het belangrijkste voor mij is dat mensen geïnspireerd worden om zich op een bepaalde manier te kleden en daar zelfvertrouwen van krijgen. Ik wil foto’s ontvangen van mensen in Viveh-kleding die zeggen: dankzij deze jurk had ik echt een geweldige dag.”