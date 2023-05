'Ludovic de Saint Sernin verlaat het Belgische Ann Demeulemeester'

Twee maanden na de eerste modeshow van het Belgische modehuis, Ann Demeulemeester, verlaat Ludovic de Saint Sernin het modehuis alweer, zo luiden de geruchten.

Diverse media, waaronder Business of Fashion, schrijven op basis van bronnen die bekend zijn met de zaak, dat er meningsverschillen zijn ontstaan tussen het management van het merk en De Saint Sernin. Het vertrek van de creatief directeur is echter door beide nog niet bevestigd. FashionUnited heeft contact gezocht met het Belgische modehuis en wacht nog op antwoord.

De Saint Sernin werd in december 2022 aangesteld als nieuwe creatief directeur van Ann Demeulemeester. Destijds meldde het Belgische modehuis dat de nieuwe creatief directeur ‘sensualiteit, spanning, silhouet, vloeiendheid, wildheid en een grafisch gevoel’ de bepalende pijlers van taal zijn die De Saint Sernin moest opbouwen als de nieuwe koers van het Belgische modehuis. “De Saint Sernin geeft ‘de Ann Demeulemeester-trekjes’ vorm rond zijn visie, neigingen en individualiteit, door een lezing uit eerste hand te bieden en de hand met het hedendaagse publiek die daaruit voortvloeit”, aldus het statement destijds.

Na het debuut: Ludovic de Saint Sernin vertrekt bij Ann Demeulemeester

Zijn eerste collectie werd getoond tijdens de Paris Fashion Week in maart. De show werd bestempeld als een ‘ rechttoe, rechtaan eerbetoon, dat misschien net iets te simpel was ’. Het debuut was opvallend schatplichtig aan de archieven: zwartlederen pakken en witte hemden voor jongens, lange zijden rokken voor meisjes; stevige staplaarzen; slierten; pluimen - in de eerste en laatste look diende een lederen veer als een bandeau, en verschillende vrouwelijke modellen kruisten hun armen voor hun blote borsten. Het was de manier van De Saint Sernin om duidelijk te maken dat dit zijn eerste stap was om zijn vleugels te spreiden en zichzelf uit te drukken, vertelde de ontwerper toentertijd backstage.

Demeulemeester stond echter bekend om haar sfeervolle, poëtische shows, maar De Saint Sernin slaagde er niet in om een gelijkwaardige sfeer neer te zetten. De magie ontbrak.

De Saint Sernin is een Brusselaar en opgegroeid in Parijs. Hij studeerde aan l’ESAA Duperré en werkte voor diverse modehuizen waaronder Balmain. In 2017 zette hij zijn gelijknamige label op dat hij kenmerkt door sensualiteit en seksualiteit. De Saint Sernin ontwerpt zonder een gender in gedachten te hebben, waardoor zijn items door iedereen gedragen kunnen worden.