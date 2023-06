Bevestigd: Winkelketen Invito staakt exploitatie

De exploitatie van winkelketen Invito is inderdaad stopgezet, zo blijkt uit het faillissementsverslag van een van de winkels. In mei verschenen de faillissementen van de winkels in Nijmegen en Arnhem in het insolventieregister. Op dat moment was ook de website offline en was de winkelketen van social media verdwenen. Een officieel bericht over het lot van de keten was er toen niet.

In het eerste faillissementsverslag komt nu naar voren dat aandeelhouder en holdingmaatschappij Passato Beheer B.V. ook failliet is gegaan. Als gevolg hiervan is de exploitatie van Invito in zijn geheel gestaakt. Daarop volgend zijn de faillissementen van de twee winkels aangevraagd.

Als reden achter het faillissement van Invito wordt het effect van de naweeën van de pandemie genoemd in het verslag. “Vanaf het begin van de coronapandemie waren veel winkels gesloten en heeft gefailleerde weinig tot geen omzet gehad. Vanaf begin 2022 moesten deze achterstanden worden ingelopen om voortzetting van de winkelketen te rechtvaardigen. Volgens de bestuurder was onder andere sprake van verouderde voorraad als gevolg van de coronapandemie en daarnaast was sprake van een tekort aan personeel, zodat enkele winkels noodgewongen gesloten moesten worden, hetgeen een verdere omzetdaling tot gevolg zou hebben gehad. Tot slot kampte de winkelketen met stijgende huurprijzen (onder andere in Nijmegen) waardoor de bedrijfsvoering niet meer rendabel was,” aldus het verslag.

Invito werd overgenomen uit de boedel van het failliete MacIntosh door een private equity partij. Deze verkocht de keten weer aan Le Ballon eigenaar Peter van den Hurk. Het merk werd onder de nieuwe eigenaar opgefrist en opnieuw in Nederland geïntroduceerd. De keten ging naast schoenen ook kleding verkopen. Met het nieuwe concept had Van den Hurk destijds landelijke deken op het oog met zo’n 25 winkels.