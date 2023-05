Invito: Twee winkels failliet, website op zwart

De winkels van Invito in Arnhem en Nijmegen zijn op 9 mei failliet verklaard, zo blijkt uit het openbare insolventieregister dat vandaag de documenten publiceerde. De webshop staat op het moment van schrijven op zwart.

De winkels in Breda en Den Bosch, en de webshop vallen echter niet onder het faillissement. Wat precies de reden van de faillissementen is, is nog niet bekend. Volgens Textilia schreef de lokale nieuwssite Indebuurt eerder dat de vestigingen gesloten waren door personeelstekorten. Dat werd destijds vermeld op posters in de etalage.

In 2019 ging de vestiging in Den Haag failliet, nadat de winkel al sinds de start niet goed liep en het filiaal geen goed personeel meer kon vinden.

Invito werd in 2016 overgenomen door Peter van den Hurk, eigenaar van Le Ballon, nadat het merk bij het portfolio hoorde van het failliete MacIntosh. Van den Hurk gaf Invito een make-over en introduceerde in 2019 een nieuw winkelconcept mét kleding.

FashionUnited zocht contact met curator M.W. Steenpoorte voor meer informatie, maar was op dat moment niet bereikbaar.