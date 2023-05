Veritas komt met ander concept naar Nederland en ziet ruimte voor 80 winkels

Vrijdag opent de eerste Nederlandse Veritas-winkel haar deuren in Breda. Daarna volgen in het najaar twee vestigingen in Den Bosch en Maastricht. Het uitbreiden buiten België is onderdeel van de groeistrategie.

Als de winkels [in Breda, Den Bosch en Maastricht, red.] aanslaan, wil Veritas vanaf 2024 via franchise nog meer winkels openen. Corneel De Maeyer, CEO van Veritas, ziet ruimte voor zo’n tachtig vestigingen en denkt zelfs na om de Duitse en Scandinavische grens te passeren, zo vertelt de CEO aan De Tijd.

Om dat plan te laten slagen, laat hij het Belgische concept thuis, want ‘de combinatie van slips en wol wordt door buitenlanders niet begrepen’. Het is namelijk niet de eerste keer dat Veritas de buitenlandse grenzen over gaat. Eerder opende het bedrijf al eens enkele winkels in Duitsland en Frankrijk. Daar beviel het concept niet, waarna het Veritas in 2019 in financiële problemen bracht en zich terug trok.

Dus pakt Veritas het dit keer anders aan: De Nederlandse winkels worden 120 vierkante meter groot. Dat is een stuk kleiner dan de vestigingen op het thuisfront die 250 tot 600 vierkante meter tellen. “In Nederland gaan we alleen sokken, panty’s, slips en seizoensartikelen verkopen. Wol, garen en ander naaimateriaal verkopen we er alleen online”, aldus Van Maeyer tegen De Tijd.

Veritas wil groeien: Buitenlandse expansie moet streven naar 19 miljoen waarmaken

De buitenlandse expansie moet ervoor zorgen dat Veritas’ groeidoelstellingen worden behaald. Het bedrijf streeft namelijk naar een ebitda (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) van 18 tot 19 miljoen euro. Met ruim 120 winkels op de teller is België verzadigd. “In België stijgen de kosten. Als de omzet dan niet stijgt, daalt de winst”, aldus De Maeyer tegen De Tijd. “Veel andere ketens wachten tot de situatie van de Belgische handel verbetert, maar dat is geen goede houding. Je moet blijven investeren, innoveren en aanpassen waar het nodig is.”

Het Nederlandse concept maakt dat de winkels minder geld kosten en meer op kunnen brengen. Lees: lagere huur, minder investeringen in de inrichting en minder personeel. Of Veritas deze keer wel buiten België publiek weet te winnen, moet de tijd uitwijzen. De Maeyer bracht in het verleden in ieder geval modemerk Paprika met succes naar Duitsland, Frankrijk en Nederland. Toen koos hij ook voor kleinere winkels. “Een aanpak die tot vandaag succesvol bleek”, vertelt De Maeyer tegen De Tijd.