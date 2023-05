Expansie: Veritas opent eerste winkel in Nederland

De Belgische retailer Veritas opent op 19 mei haar eerste winkel in Nederland. Om precies te zijn aan de Eindstraat in Breda, zo blijkt uit een openstaande vacature van de modeketen.

Daarnaast zet het verdere expansieplannen in Nederland op de agenda. Zo plant de modeketen winkels te openen in Maastricht en Den Bosch. Wanneer? In september dit jaar.

Veritas is een Belgische retailer in mode en accessoires, zoals schoenen, tassen en sieraden. Het bedrijf bestaat dit jaar 130 jaar en verkoopt producten van het eigen merk en labels als Esprit, Falke en Puma. Veritas heeft ruim 120 winkels in België en Luxemburg. Deze maand zet het bedrijf zijn eerste stappen over de Nederlandse grens.

In maart dit jaar testte Veritas een nieuw winkelconcept in Brugge, waarbij ‘inspiratie centraal’ staat. “Niet alleen fysiek in de verschillende corners en het brede-aanbod van trend-items, maar ook digitaal dankzij QR-codes, die linken naar inspirationele content, van verrassende breipatronen, tot leuke manieren om een carrésjaal te knopen”, aldus het persbericht destijds.

Het doel van het nieuwe winkelconcept in Brugge is om nationale en internationale toeristen kennis te laten maken met een Veritas als ‘een innovatieve en inspirerende retailer’. Of de Nederlandse Veritas-winkels ook van dit nieuwe winkelconcept voorzien worden, is nog niet bekend. Maar, de beelden van de Brugse winkel kunnen wellicht een sfeerimpressie geven:

Veritas test een nieuw winkelconcept in Brugge. Beeld via Veritas / Foto door Yannick Milpas.

