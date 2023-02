Startschot klinkt voor Neonyt Düsseldorf: goede sfeer, maar beperkte aanloop

Neonyt, de modevakbeurs die zich richt op duurzamere kleding, werd dit seizoen voor het eerst in Düsseldorf gehouden. FashionUnited deed verslag van groene modebeurs, en van de harmonisering tussen Neonyt en de aangrenzende orderbeurs Fashn Rooms.

Het B2B-evenement van Messe Frankfurt vond van zaterdag tot maandag plaats in de industriële hallen op het Böhler-terrein in de wijk Lörick in Düsseldorf. Gelijktijdig, en met alleen een gang ertussen, vond in de naastgelegen zaal Fashn Rooms plaats. Beursorganisator Igedo Exhibitions was voor het eerst verantwoordelijk voor de uitvoering van beide formules, die toegankelijk waren met een combiticket.

Het merk ‘Neonyt’ werd in licentie gegeven aan Igedo, dat als partner van Messe Frankfurt de planning, acquisitie en afzet verzorgt, verklaart Olaf Schmidt, Vice President Textiles & Textile Technologies bij Messe Frankfurt. "We handelen altijd in nauwe dialoog, betrekken ons netwerk, en organiseren in het kader van Neonyt ons congres Fashionsustain, dat als een soort magneet werkt. We trekken allemaal samen op."

De stand van het merk Tranquillo op Neonyt. Foto: FashionUnited

Tot januari 2020 werd Neonyt in Berlijn tegelijk met Berlin Fashion Week gehouden. Toen wisselde de beurs, met meerdere coronagerelateerde onderbrekingen, van locatie. Neonyt verhuisde naar Frankfurt en werd onderdeel van Frankfurt Fashion Week. Daar vond de beurs afgelopen juni plaats als evenement voor eindconsumenten . Bij de meer duurzame merken zorgde dat voor een gat in de modekalender waar ze gewoonlijk konden netwerken met de industrie. In de maanden daarna kwam het hoopvolle bericht dat de beurs zowel in Düsseldorf als in Parijs als B2B-evenement zou worden gehouden.

Twee modebeurswerelden

Op het eerste gezicht is het alsof je een nieuwe modewereld binnengaat als je door de luchtsluis van de ‘Alten Schmiedehalle’ (de oude smederij, red.), waar Fashn Rooms wordt gehouden, naar de ‘Kaltstahl-Halle’ (de koudstaalhal, red.) naar Neonyt loopt. Ondanks de meer compacte opstelling van de afzonderlijke stands, die langs twee lange paden zijn opgelijnd, voelt Neonyt veel drukker dan de veel grotere zaal ernaast. Bij de stands van de meer dan tachtig labels op Neonyt is de sfeer ook meer ontspannen. Bij de stand van het Hamburgse merk Derbe, bijvoorbeeld, proberen bezoekers kleine zakjes door een gat te gooien als onderdeel van het spel 'cornhole'. Elders wisselden exposanten en bezoekers op een ontspannen manier ideeën uit.

Niettemin was er zelfs op zaterdag niet echt iets te beleven in de gangpaden van Neonyt. "De Neonyt locatie is erg charmant en de merkomgeving is geweldig. Toch zouden wat hogere bezoekersaantallen wel wenselijk zijn," aldus Lennart Unterhuber, verkoopmanager van KSports GmbH, dat achter Derbe zit. Ook Sophie van den Berg merkt dat het de eerste dag wat rustig is, maar ze verwacht op de andere dagen meer bezoekers. De Nederlandse, die met haar merk LoveSophia op het laatste moment een plek op de beurs had bemachtigd, kreeg een warm onthaal en kon haar eerste orders al melden, vertelt ze bij haar stand. Ze heeft haar eigen merk, dat zich richt op 'smart casual' met gebreide kleding van biologisch katoen, inmiddels twee jaar. Wat de frequentie betreft, deelt Mazine-medeoprichter Henry Canton de mening van de andere merken. Hij vindt de organisatie van de beurs erg goed, maar zou graag meer bezoekers zien op de eerste dag.

Derbe op Neonyt. Foto: FashionUnited

Op de beurs voor orders of nieuwe klanten?

Toen Neonyt nog in Berlijn werd gehouden, ging het eigenlijk minder om het plaatsen van orders dan om netwerken en nieuwe klanten werven. Voor orders schrijven gingen merken en retailers op het gebied van duurzamere mode eerder naar Innatex. Maar met de nieuwe locatie en timing van Neonyt vindt die beurs nu juist eerder plaats. Waar is het in Düsseldorf om te doen? Zoals vertegenwoordigers van merken zeggen, lijkt het om een combinatie te gaan. Eerst en vooral moeten er nieuwe contacten worden gelegd, maar de merken proberen ook - sommige meer, andere minder - hun bestaande klanten uit te nodigen op de beurs of ter plaatse nieuwe klanten te overtuigen.

Derbe wil met zijn aanwezigheid op Neonyt zijn focus op duurzaamheid onderstrepen, bestaande klanten de kans geven het merk en de mensen erachter beter te leren kennen en nieuwe klantenwerving stimuleren. "Onze handelsagentschappen benaderen actief potentiële klanten en nodigen hen uit op onze stand. Maar het is net zo leuk als er klanten langskomen die we misschien helemaal niet kenden en nieuwe contacten leggen," zegt Unterhuber. Voor het sportieve, urban merk Mazine, dat dit jaar zijn 25-jarig bestaan viert, gaat het vooral om het winnen van nieuwe klanten. "Als klanten orders willen schrijven, doen we dat natuurlijk graag. Dit bespaart ons ook tijd wat betreft onze eigen orderafspraken buitenshuis of in onze showrooms," zegt Canton. Het merk was de afgelopen weken ook vertegenwoordigd bij Seek in Berlijn en Innatex.

Van den Berg stond voorafgaand aan Neonyt ook op de Premium-modebeurs in Berlijn. Maar ze vond het er niet zo leuk - het was te groot en de sfeer was nogal koeltjes. De bezoekers waren er alleen ‘om te kijken’ en niet om te bestellen. Daarom wil ze bij Neonyt doorstarten. Ze gebruikt de beurs om haar merk bekender te maken, maar ook als een gelegenheid om bestellingen te regelen en zo te groeien. Maar omdat haar stand pas de dag voor de beurs bevestigd werd, had ze niet veel tijd om vooraf contact op te nemen met winkeliers, legt de LoveSophia-oprichter uit. Maar ze heeft wel een paar klanten uitgenodigd.

Sophie van den Berg van LoveSophia op Neonyt. Foto: FashionUnited

De eerste Neonyt in Düsseldorf

Veel exposanten zeggen Neonyt te waarderen om de organisatie en de sfeer in de oude, industriële hal. Het stoort hen niet dat er naast de beurs een klassiek orderformat is georganiseerd. Derbe ziet het meer als een kans. Het label, dat duurzaamheidsgerichte maar ook commerciële retailers aanspreekt, hoopt ook nieuwe klanten aan te trekken die zich net aan het heroriënteren zijn en duurzamer willen worden.

Natuurlijk spelen de kosten voor de merken ook een rol. Unterhuber vindt de standhuur ‘volkomen aanvaardbaar’, aangezien deze ligt tussen Innatex, waar ‘de prijs-kwaliteitverhouding super is’ en Premium, dat zich in het hogere prijssegment bevindt. Voor het Mazine-team uit het Ruhrgebied is de nabijheid een pluspunt, omdat er geen grote kosten zijn voor reis en verblijf. Neonyt is geen must voor het merk uit Mülheim an der Ruhr. Het is vooral gekomen omdat het een thuiswedstrijd voor hen is. Anders ‘zouden we het zeker heroverwegen’, zegt medeoprichter Canton. Van den Berg is ook tevreden na drie dagen op de beurs en is blij met de positieve feedback van inkopers, bloggers en influencers. Neonyt staat zeker ook op haar lijstje voor de zomer.

De eerste Neonyt-editie in Düsseldorf loopt ten einde. Foto: FashionUnited

"We hebben drie succesvolle dagen van de eerste Neonyt onder licentie in Düsseldorf achter de rug, na onze eerste compacte Neonyt Preview Edition in Parijs een week geleden," vat Schmidt samen. "We zijn erg blij dat meer dan tachtig labels - strikt gecureerd op basis van mode en duurzaamheid - zich konden presenteren in de ambitieuze omgeving van Neonyt in Düsseldorf."

Voor de komende editie in juli wordt Neonyt verder uitgebreid, maar het blijft een ‘curated event’. Schmidt ziet van de merken die er in januari waren de interesse om terug te keren, maar die ziet hij ook bij exposanten die er nog niet eerder waren. Volgens de vertegenwoordiger van Messe Frankfurt waren er ook een aantal potentiële exposanten in de gangpaden van de beurs die ‘eerst een kijkje wilden nemen bij Neonyt in Düsseldorf alvorens zich in de zomer aan te sluiten’.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op FashionUnited.de. Vertaling en bewerking vanuit het Duits: Nora Veerman