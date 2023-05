Koning Charles III: Hoe de nieuwe Britse koning duurzaamheid en mode-onderwijs heeft gesteund

Londen - Nu het Verenigd Koninkrijk zich opmaakt om Koning Charles III op de troon te verwelkomen, blikt FashionUnited terug op de keren dat Zijne Koninklijke Hoogheid (ZKH) een voorstander is geweest van de mode-industrie, zowel in de wereld van duurzaamheid als via educatieve initiatieven.

Zijn belangstelling voor de sector bleek al uit de New Year's Honours List van 2023, waarin onder meer de inmiddels overleden Mary Quant, oprichter van Boden John Peter Boden en Gymshark-oprichter Ben Francis werden onderscheiden voor hun bijdragen aan de mode en daarbuiten.

In de aanloop naar zijn kroning op 6 mei nemen wij een duik in de inspanningen die de nieuwe koning in het verleden heeft geleverd en wat dit zou kunnen betekenen voor de mode onder zijn bewind.

Duurzame ontwikkeling in de mode

Bij een van de meest recente gelegenheden nam koning Charles deel aan een rondetafelconferentie over mode, samen met de hoofdredacteur van de Britse Vogue Edward Enninful en de CEO van Yoox Net-a-Porter Group Frederico Marchetti. Tijdens het evenement, dat plaatsvond in Dumfries House, het 2.000 hectare grote landgoed van ZKH dat in januari 2022 werd omgevormd tot een ambachtelijk en agrarisch leercentrum, schetsten de panelleden een aantal initiatieven en oplossingen die de versnelling van duurzaamheid in de hele modewereld moeten ondersteunen. Onder de discussies waren onderwerpen als grassroot initiatieven en regeneratieve landbouwpraktijken, die allemaal zouden worden geleid door de Fashion Task Force, een door ZKH opgerichte groep bestaande uit leiders uit de sector.

Een van de belangrijkste missies van het collectief voor het afgelopen jaar was het opzetten van een Digital ID-systeem, gecreëerd als informatief platform dat klanten voorziet van duurzaamheidsgegevens voor hun kledingstukken. De plannen voor de technologie werden aanvankelijk onthuld tijdens G20 2021, waar werd opgemerkt dat de groep op zoek was naar samenwerking met partnermerken om de oplossing voor transparantie en traceerbaarheid te implementeren, evenals nieuwe circulaire diensten, zoals reparatie en recycling. Leden van de Task Force, waaronder Burberry, Chloé, Mulberry en Stella McCartney, hebben al toegezegd te beginnen met de uitrol van het Digital ID-systeem, naast de goedkeuring van een protocol voor circulaire gegevens.

Koning Charles' inspanningen op het gebied van duurzaamheid zijn echter niet alleen de laatste jaren duidelijk geworden. In 2016 lanceerde de voormalige Prins van Wales The Dumfries House of Wool Declaration, die aansloot bij zijn eerder opgerichte organisatie Campaign for Wool, waarbij hij de belangrijkste spelers in de wolindustrie aanspoorde om zich in te zetten voor de bescherming van het milieu en de handhaving van praktijken voor het welzijn van schapen, waarbij hij zijn aandacht uitbreidde naar de rechten van dieren. In de verklaring, die tot nu toe door bijna 800 ondertekenaars is ondertekend, wordt ermee ingestemd dat de belangrijkste wolproducerende landen zich houden aan de strengste normen inzake dierenwelzijn zoals die zijn vastgelegd in de Internationale Wol Textiel Organisatie.

ZKH bij de bestuursvergadering van de International Sustainability Unit. Beeld: Lindex

Het jaar daarop stond koning Charles ook achter de lancering van het Sustainable Cotton Communiqué, dat in samenwerking met Marks & Spencer tot stand kwam als onderdeel van ZKH’s International Sustainability Unit. Onder de ondertekenaars bevonden zich Nike, H&M, Asos en Kering, die elk tijdens een bijeenkomst in Londen samenkwamen om een verbintenis tot duurzaam katoen te onderzoeken. De leden beloofden ook dat tegen 2025 100 procent van het katoen dat zij gebruikten, afkomstig zou zijn van duurzame bronnen. De deelnemende merken begonnen zich te richten op Fairtrade katoen, BCI-katoen en biologisch katoen in een poging om als katalysator te dienen voor een bredere toepassing.

Later, in het jaar 2021, lanceerde ZKH de 'Terra Carta' (handvest van de aarde) als onderdeel van zijn initiatief voor duurzame markten, dat bedrijven een routekaart biedt om tegen 2030 een duurzame toekomst tegemoet te gaan. Met John Lewis Partnership als eerste ondertekenaar van het handvest heeft de detailhandelaar zich ertoe verbonden om tegen 2035 koolstofneutraal te worden voor al zijn activiteiten, inclusief zijn logistieke activiteiten en zijn dochteronderneming Waitrose.

Educatieve initiatieven en steunprogramma's

Naast duurzaamheid is onderwijs een ander aandachtspunt voor de nieuwe Britse koning. Veel van zijn inspanningen werden geleverd in het kader van The Prince's Foundation, een educatieve liefdadigheidsinstelling die hij in 1986 oprichtte om lokale gemeenschappen en traditionele kunsten te ondersteunen. Een van de programma's die in het kader van de organisatie zijn opgezet is The Prince's Foundation of Traditional Arts, een school die MA- en PhD-cursussen aanbiedt om de kunstsector te versterken. Een ander langlopend programma is de Future Textiles-groep, die al enkele jaren actief is en voor een groot deel wordt gesteund door luxeconglomeraat LVMH.

In 2018 werd bekendgemaakt dat kleermaker Patrick Grant uit Savile Row en de Schotse textielfabrikant John Sugden co-voorzitters waren van het initiatief, waarbij het duo de opdracht kreeg opleidingen in traditionele vaardigheden aan te bieden aan schoolkinderen in Schotland en volwassenen die werk zoeken in de sector. In dezelfde maand werd ook bekendgemaakt dat LVMH de verbouwing van een ongebruikte zagerij op het landgoed Dumfries House tot mode- en textielschool zou sponsoren. Het LVMH Textile Training Centre zou worden gebruikt als ruimte voor intensieve cursussen in naaien, snijden en afwerken van stoffen.

Afbeelding: Yoox Net-a-Porter

Een van de meer opvallende initiatieven van Future Textile was het opleidingsprogramma Modern Artisan, dat in 2019 werd geïntroduceerd door ZKH en Yoox's Marchetti. Via het project kregen studenten in Italië en het Verenigd Koninkrijk de opdracht duurzame collecties voor Net-A-Porter, Mr Porter, Yoox en The Outnet te ontwerpen, een missie die werd ondersteund door industrie-experts van Yoox, evenals verschillende mentoren van designermerken, zoals Gabriela Hearst en Nanushka. Uiteindelijk werden een aantal deelnemers aan het project overgenomen door grote merken of lanceerden ze zelfs hun eigen bedrijf dankzij het succes van de collecties.

Om de inspanningen naar het buitenland te brengen, werkte de stichting van de Britse koning verder samen met de Fashion Council Germany en de Swarovski Foundation aan 'Fashion X Craft', een onderwijsprogramma voor jonge modeontwerpers van Duitse universiteiten. Het project, waarvan de aanvraagprocedure in 2021 begon, beoogde nieuwe processen onder jong talent te bevorderen, zoals handwerktechnieken die meer duurzame productiemethoden moesten stimuleren. Deelnemers aan het programma namen deel aan workshops over de circulaire economie en konden verblijven in Highgrove, in de opleidingsfaciliteit van de Prince's Foundation in Gloucestershire. Een groot deel van de cursus ging over het gebruik van materialen die zelden in de mode worden gebruikt, zoals glas en hout.

Hoewel het momenteel onduidelijk is of koning Charles de mode tijdens zijn tijd als koning zal blijven steunen, heeft hij in het verleden zeker laten zien dat hij van plan is de industrie op te bouwen met een meer doordachte aanpak. Of hij nu de British Fashion Council (BFC) steunt door een aantal van haar evenementen bij te wonen, of het werk financiert van jonge studenten die een positieve impact hopen te hebben, het is duidelijk dat ZKH oog heeft voor het verleggen van de grenzen van de mode en haar aanspoort haar manieren te veranderen. Het valt alleen maar te hopen dat de strijd wordt voortgezet als hij eenmaal stevig op de troon zit.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.