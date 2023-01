Mary Quant, John Peter Boden en Ben Francis ontvangen Britse eretitels

Elk jaar reikt de Britse monarch eretitels uit aan mensen uit de Commonwealth die ‘goed werk’ hebben geleverd. Dit jaar reikt koning Charles de eretitels voor het eerst uit. In de lijst van ereleden staan dit jaar Mary Quant, John Peter Boden en Ben Francis.

Britse ontwerper Mary Quant ontving de titel ‘Companion of Honour’, de hoogste titel die iemand kan krijgen. Ze ontving de titel vanwege haar grote bijdrage aan de kunsten gedurende een lange periode van tijd. Quant werd groot in de jaren zestig van de vorige eeuw en het populariseren van de korte rok in de jaren zestig wordt haar toegeschreven.

John Peter Boden, de oprichter van het merk Boden, ontving de titel Commander of the Order of the British Empire (CBE). Ben Francis, de oprichter van het merk Gymshark, ontving de titel Most Excellent Order of the British Empire (MBE).