‘Madame Delvaux’ overleden op 85-jarige leeftijd

Solange Schwennicke, bekend als ‘Madame Delvaux’, is afgelopen weekend op 85-jarige leeftijd overleden. Schwennicke was jarenlang de directeur van het Belgische tassenmerk Delvaux.

Schwennicke, die geboren werd als Sofie Hanssen, werd geboren in het West-Vlaamse Gistel. Op haar negentiende leerde ze de zestigjarige Franz Schwennicke kennen, de directeur van het Brusselse lederwarenbedrijf Delvaux. De twee trouwden en ‘Madame Delvaux’ deed haar intrede in het bedrijf als creatief directeur. Schwennicke besloot handtassen te ontwerpen met gewaagde modellen die goed in de smaak vielen.

Na het overlijden van haar man in 1970 nam Schwennicke de rol als directeur van het bedrijf op zich en gaf ze het bedrijf een ‘verjongingskuur’. Ze maakte haar handtassen populair bij het jonge publiek en maakte van Delvaux een jong, sterk merk met internationale ambities. De internationalisering ging echter niet zonder slag of stoot: ze slaagde er niet in om door te breken op de Franse en Amerikaanse markten. Die droom gaf ze door aan haar zoon François Schwennicke, die in 1994 werd aangesteld als CEO van het bedrijf.

In 2008 stelde de familie een nieuwe CEO aan: Christian Salez, tevens de eerste externe CEO. In 2011 kwam een meerderheidsbelang in handen van de Hongkongse groep, Fung Brands dat in 2021 werd overgenomen door luxeholding Richemont.

Delvaux is opgericht in 1829 en wordt het oudste lederen goederen bedrijf ter wereld genoemd. Delvaux wordt verkocht in een kwalitatief netwerk van ruim vijftig boetieks wereldwijd.