Myriam Ullens de Schooten Whettnall van modehuis Maison Ullens doodgeschoten

Heftig nieuws voor de Belgische modewereld. De oprichter van het luxe modemerk Maison Ullens, Myriam Ullens de Schooten Whettnall, is op 29 maart overleden, dat wordt bevestigd in een statement van het Belgische luxe modemerk.

Ullens de Schooten Whettnall werd vlak voor haar huis doodgeschoten door haar stiefzoon Nicolas U., zo bevestigt het parket van Waals-Brabant. Ullens de Schooten Whettnall was jarenlang in conflict met Nicolas U.

De bezieler van Maison Ullens werd volgens het Belgische OM meerdere malen van dichtbij neergeschoten. Toen de hulpdiensten arriveerden, was ze al overleden. Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding van de schietpartij was. De verdachte is opgepakt en werd gistermiddag verhoord.

Myriam Ullens de Schooten Whettnall onverwachts overleden op 70-jarige leeftijd

In 1993 richtte Ullens de Schooten Whettnall, samen met haar man Guy Ullens, een onderwijsprogramma in Nepal op: de Ullens School, dat zowel als weeshuis, zorgcentrum en onderwijscentrum fungeerde. Nadat ze in 2003 kanker overleefde, ontwikkelde Ullens de Schooten Whettnall een stichting die actief is in kankeronderzoek in acht Franse, Belgische en Zwitserse ziekenhuizen. In 2011 richtte de zakenvrouw Maison Ullens op.

Ze richtte het Maison Ullens op om antwoord te bieden op ‘het gemis aan luxueuze alternatieven voor een elegante, comfortabele reisgarderobe’. Het Belgische modehuis creëert sinds 2012 een tijdloze, geraffineerde garderobe voor de kosmopolitische reiziger. Door de jaren heen opende het luxe modemerk diverse eigen boetieks, waaronder in Parijs, New York en Aspen.

Begin dit jaar werd Christian Wijnants benoemd als nieuwe creatief directeur van Maison Ullens. De Belgische Wijnants staat bekend om zijn handgemaakte knitwear, vrouwelijke silhouetten en door de natuur geïnspireerde prints. Over het aannemen van deze kans, moest Wijnants destijds niet lang nadenken. “De afspraak was snel gemaakt”, vertelt Wijnants in een gesprek met FashionUnited.

“Het is echt een samenwerking waarbij Myriam me input geeft en veel met me praat over haar reizen. Naarmate de collectie zich ontwikkelt, veranderen we de dingen een beetje zodat deze aansluit bij de tijdgeest en haar eigen ervaringen. Maar in principe werk ik aan het begin van het seizoen aan een moodboard, ik ontwerp de collecties, kies de materialen, kleuren en leg ze aan haar voor. Myriam begeleidt me door de winkels en laat mij de klanten zien, maar ik breng vervolgens nieuwe ideeën en creativiteit.”