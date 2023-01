Van een ruimteschip tot een kameleon: De iconische winkelconcepten van Shoebaloo

Aan de winkels van luxe schoenenretailer Shoebaloo komt eind januari een einde. De zaken gaan sluiten, zo kondigde de retailer al aan op Instagram. “Het was een hele ingewikkelde beslissing om te nemen,” zo vertelt algemeen directeur Marlon Streim in een interview aan FashionUnited, “maar een mens moet ook realistisch zijn.”

Shoebaloo is voor velen in de mode-industrie, en ook daarbuiten, iconisch - mede vanwege de bijzondere winkelinterieurs. Zo stond de vestiging aan de P.C. Hooftstraat tot de verbouwing in 2018 bekend als ‘The Spaceship’. Na de verbouwing ging de winkel door het leven als kameleon. “Het kleurveranderende lijnenspel zorgt dat de focus op de geëtaleerde schoenen ligt. De wanden bewegen met de bezoeker mee en veranderen van licht, donker en goud bij elke stap die wordt gezet,” aldus Shoebaloo destijds over het nieuwe concept.

Elk van de winkels had een eigen concept en is ontworpen door MVSA Architects, zo is te lezen op de website van Shoebaloo. Naast het ruimteschip en de kameleon, was er ook een 'spiegelpaleis', zoals de winkel in Maastricht werd genoemd. In Rotterdam ging het bedrijf juist voor een donker en futuristische winkel.

Daarom, voor een laatste keer, een kijkje in de iconische winkelconcepten van Shoebaloo.

Koningsplein 7-9 in Amsterdam

Shoebaloo op Koningsplein 7-9 in Amsterdam. Beeld via Shoebaloo / Marlon Streim

Shoebaloo op Koningsplein 7-9 in Amsterdam. Beeld via Shoebaloo / Marlon Streim

P.C. Hooftstraat 80 in Amsterdam

Shoebaloo aan de P.C. Hooftstraat in Amsterdam. Beeld via Shoebaloo / Marlon Streim

Shoebaloo aan de P.C. Hooftstraat in Amsterdam. Beeld via Shoebaloo / Marlon Streim

Shoebaloo aan de P.C. Hooftstraat in Amsterdam. Beeld via Shoebaloo / Marlon Streim

Shoebaloo aan de P.C. Hooftstraat in Amsterdam. Beeld via Shoebaloo / Marlon Streim

Shoebaloo aan de P.C. Hooftstraat in Amsterdam. Beeld via Shoebaloo / Marlon Streim

Shoebaloo op de P.C. Hoofstraat in Amsterdam. Beeld via Shoebaloo / Marlon Streim.

Koningsplein 5 in Amsterdam

Shoebaloo op Koningsplein 5 in Amsterdam. Beeld via Shoebaloo / Marlon Streim

Shoebaloo op Koningsplein 5 in Amsterdam. Beeld via Shoebaloo / Marlon Streim

Shoebaloo op Koningsplein 5 in Amsterdam. Beeld via Shoebaloo / Marlon Streim

Kruiskade 57C in Rotterdam

Shoebaloo op de Kruiskade in Rotterdam. Beeld via Shoebaloo / Marlon Streim

Stokstraat 25A in Maastricht

Shoebaloo in Maastricht. Beeld via Shoebaloo / Marlon Streim.

Shoebaloo in Maastricht. Beeld via Shoebaloo / Marlon Streim.

Shoebaloo werd begin jaren zeventig van de vorige eeuw opgericht door Hartog Streim. De eerste winkel werd geopend in de Amsterdamse Jordaan. De eerste 'hit' van de zaak waren populaire Spaanse laarzen, 'botas camperas', aldus de website van Shoebaloo. Inmiddels verkoopt Shoebaloo schoenen, tassen en accessoires voor zowel mannen als vrouwen. Na 38 jaar nam zoon Marlon Streim de zaak over.